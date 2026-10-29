मोबाइल को दीवार पर मारो और हो जाएगा अरेस्ट, बेसिक बात भी नहीं समझ पाते; क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या लोग इतनी सी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते कि मोबाइल से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर यही है तो मोबाइल को दीवार पर दे मारें, गिरफ्तारी का डर ही खत्म हो जाएगा!
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ आज (गुरुवार, 29 अक्टूबर को) 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए सुनवाई कर रही थी। इस दौरान CJI सूर्य कांत ने पीड़ितों के आसानी से झांसे में आ जाने पर सवाल उठाया, क्योंकि वे लगातार ठगे जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान CJI ने सवाल पूछा कि क्या लोग इतनी सी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते हैं कि मोबाइल से गिरफ्तारी हो जाएगी। CJI ने कहा, "एक लोकतांत्रिक देश में आप किस तरह के इंसान हैं, जो यह सोचते हैं कि मोबाइल के जरिए आपकी गिरफ्तारी हो सकती है।"
सुनवाई करने वाली बेंच में CJI सूर्य कांत के अलावा, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी थीं। सुनवाई को दैरान एमिकस (न्याय मित्र) ने कोर्ट को बताया कि काफी कुछ किए जाने के बावजूद, 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। पुलिस ने भी इसे माना है। उन्होंने कहा, "मैंने राज्य पुलिस से इन स्कैम के बारे में मौजूदा स्थिति और उनके सुझावों की रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के अनुसार, पिछले हफ्ते भी ऐसे स्कैम हुए हैं।" इस पर CJI ने कहा,"हमें इस बात से हैरानी है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? पीड़ितों के साथ क्या दिक्कत है? क्या वे सामान्य इंसान नहीं हैं? मीडिया में हर जगह इसके बारे में बताया जा रहा है, पिर भी लोग शिकार कैसे बन रहे हैं?"
मोबाइल पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है?
इस पर न्याय मित्र ने कहा कि पिछले हफ्ते हुए एक स्कैम में एक महिला ने 2.5 करोड़ रुपये गंवा दिए। इस पर CJI ने फिर कहा कि ये सभी लोग पढ़े-लिखे हैं। फिर भी उन्हें गिरफ्तारी का डर क्यों है? चीफ जस्टिस ने कहा, “क्या वे इतनी सी बुनियादी बात नहीं समझ सकते? मोबाइल पर गिरफ्तारी का डर कैसा? मोबाइल को दीवार पर दे मारें, गिरफ्तारी का डर खत्म हो जाएगा! लोगों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। भगवान जाने क्या बात है। आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि मोबाइल पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? आप किस तरह के इंसान हैं?”
बैंक पैसे मांगने वाले मैसेज को रोकते क्यों नहीं हैं?
इसी बीच, न्याय मित्र ने कहा, "कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को सम्मोहित (hypnotize) कर दिया गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद, लोग लगातार इसका शिकार बन रहे हैं।" इस पर CJI ने कहा, "हमारे आसपास का माहौल काफी खराब है। हमें निराशा होती है कि पढ़े-लिखे लोग भी ठगे जा रहे हैं। अगर आप (एक वकील) इस उम्र में 'डिजिटल अरेस्ट' का शिकार हो जाते हैं, तो आप अपनी अगली पीढ़ी को सिखाएंगे?" चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि फर्जी आदेशों के दुरुपयोग पर लोग अदालतों की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई कोई आदेश जारी हुआ है। एजेंसियां और बैंकिंग संस्थाएं भी... वे अच्छी तरह जानती हैं कि अकाउंट होल्डर कौन है। जैसे ही पता चले कि खाते में रकम है, बैंकों को एक सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए। बैंक पैसे मांगने वाले मैसेज को रोकते क्यों नहीं हैं?
बैंकों को सख्त दंड देने के निर्देश के संकेत
इस पर AG वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि इस संदर्भ में कुछ प्रगति हुई है। 6 महीने पहले की स्थिति की तुलना में, बैंक अब संदिग्ध लेन-देन की पहचान कर रहे हैं। वेंकटरमणी ने कहा, "मैंने नियम बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए RBI के साथ बैठक की थी। I4C चौबीसों घंटे काम कर रहा है। काफी प्रगति हुई है।" इस पर भी CJI ने टोका और कहा, "यह रिपोर्ट तो घटना के बाद की कार्रवाई (पोस्ट-मॉर्टम) जैसी होगी। इसे रोकने के उपायों का क्या? जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन (लेन-देन) होता है, तो उसे तुरंत रोका क्यों नहीं जा सकता?" चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये सब बहुत तकनीकी बातें हैं... जब तक बैंकों को सख्त दंड देने के निर्देश नहीं दिए जाएंगे, तब तक वे अपना तरीका नहीं बदलेंगे!
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।