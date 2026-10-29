मोबाइल को दीवार पर मारो और हो जाएगा अरेस्ट, बेसिक बात भी नहीं समझ पाते; क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या लोग इतनी सी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते कि मोबाइल से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर यही है तो मोबाइल को दीवार पर दे मारें, गिरफ्तारी का डर ही खत्म हो जाएगा!

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ आज (गुरुवार, 29 अक्टूबर को) 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए सुनवाई कर रही थी। इस दौरान CJI सूर्य कांत ने पीड़ितों के आसानी से झांसे में आ जाने पर सवाल उठाया, क्योंकि वे लगातार ठगे जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान CJI ने सवाल पूछा कि क्या लोग इतनी सी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते हैं कि मोबाइल से गिरफ्तारी हो जाएगी। CJI ने कहा, "एक लोकतांत्रिक देश में आप किस तरह के इंसान हैं, जो यह सोचते हैं कि मोबाइल के जरिए आपकी गिरफ्तारी हो सकती है।"

सुनवाई करने वाली बेंच में CJI सूर्य कांत के अलावा, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी थीं। सुनवाई को दैरान एमिकस (न्याय मित्र) ने कोर्ट को बताया कि काफी कुछ किए जाने के बावजूद, 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। पुलिस ने भी इसे माना है। उन्होंने कहा, "मैंने राज्य पुलिस से इन स्कैम के बारे में मौजूदा स्थिति और उनके सुझावों की रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के अनुसार, पिछले हफ्ते भी ऐसे स्कैम हुए हैं।" इस पर CJI ने कहा,"हमें इस बात से हैरानी है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? पीड़ितों के साथ क्या दिक्कत है? क्या वे सामान्य इंसान नहीं हैं? मीडिया में हर जगह इसके बारे में बताया जा रहा है, पिर भी लोग शिकार कैसे बन रहे हैं?"

मोबाइल पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? इस पर न्याय मित्र ने कहा कि पिछले हफ्ते हुए एक स्कैम में एक महिला ने 2.5 करोड़ रुपये गंवा दिए। इस पर CJI ने फिर कहा कि ये सभी लोग पढ़े-लिखे हैं। फिर भी उन्हें गिरफ्तारी का डर क्यों है? चीफ जस्टिस ने कहा, “क्या वे इतनी सी बुनियादी बात नहीं समझ सकते? मोबाइल पर गिरफ्तारी का डर कैसा? मोबाइल को दीवार पर दे मारें, गिरफ्तारी का डर खत्म हो जाएगा! लोगों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। भगवान जाने क्या बात है। आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि मोबाइल पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? आप किस तरह के इंसान हैं?”

बैंक पैसे मांगने वाले मैसेज को रोकते क्यों नहीं हैं? इसी बीच, न्याय मित्र ने कहा, "कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को सम्मोहित (hypnotize) कर दिया गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद, लोग लगातार इसका शिकार बन रहे हैं।" इस पर CJI ने कहा, "हमारे आसपास का माहौल काफी खराब है। हमें निराशा होती है कि पढ़े-लिखे लोग भी ठगे जा रहे हैं। अगर आप (एक वकील) इस उम्र में 'डिजिटल अरेस्ट' का शिकार हो जाते हैं, तो आप अपनी अगली पीढ़ी को सिखाएंगे?" चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि फर्जी आदेशों के दुरुपयोग पर लोग अदालतों की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई कोई आदेश जारी हुआ है। एजेंसियां ​​और बैंकिंग संस्थाएं भी... वे अच्छी तरह जानती हैं कि अकाउंट होल्डर कौन है। जैसे ही पता चले कि खाते में रकम है, बैंकों को एक सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए। बैंक पैसे मांगने वाले मैसेज को रोकते क्यों नहीं हैं?