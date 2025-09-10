Hit on private parts Wife along with her lover attacked husband गुप्तांग पर मारा, देर तक गला दबाए रखा; प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति पर किया जानलेवा हमला, India News in Hindi - Hindustan
गुप्तांग पर मारा, देर तक गला दबाए रखा; प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति पर किया जानलेवा हमला

सुनंदा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सिद्धप्पा और उसके एक अज्ञात साथी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। मामला हत्या की कोशिश की धाराओं में दर्ज किया गया है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 10:09 AM
कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी कस्बे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कोशिश की। पुलिस ने पत्नी सुनंदा पूजारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी सिद्धप्पा कटानकेरी फरार है। घटना एक सितंबर की आधी रात की है।

बीरप्पा पूजारी ने पुलिस को बताया कि दो लोगों ने उस पर हमला कर गला दबाने और गुप्तांग पर चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि इस दौरान उसकी पत्नी सुनंदा अपने प्रेमी से कह रही थी – “खत्म कर दो, गला और दबाओ।” शोर मचाने पर घर के मकान मालिक और उनकी पत्नी मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग खड़े हुए।

बीरप्पा ने कहा कि उसकी पत्नी और सिद्धप्पा के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। पहले भी उसने दोनों को फोन पर बात करते पकड़कर चेतावनी दी थी। कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचने के बाद परिवार इंडी कस्बे में आकर बस गया था। बीरप्पा को लगा कि रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन हाल ही में उसने पत्नी को फिर से सिद्धप्पा से बात करते पकड़ा।

फरार सिद्धप्पा ने एक वीडियो जारी कर आरोपों से पल्ला झाड़ा। उसने कहा कि सुनंदा ही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है और वह निर्दोष है। वीडियो में सिद्धप्पा ने कहा, “अगर मेरी मौत हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदार केवल सुनंदा होगी।”

सुनंदा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सिद्धप्पा और उसके एक अज्ञात साथी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। मामला हत्या की कोशिश, गला दबाने और जान से मारने की धमकी की धाराओं में दर्ज किया गया है।

