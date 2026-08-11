मनमोहन सिंह को सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में याद रखेगा इतिहास: सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा में 8 फरवरी 2017 को मनमोहन सिंह पर की गई उस टिप्पणी को संसदीय इतिहास के सबसे निचले स्तर का बताया है, जिसमें ‘रेनकोट पहनकर नहाने की कला’ वाला बयान दिया गया था।
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कोयला खदान आवंटन में कथित घोटाला के केस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उच्चतम न्यायालय से क्लीन चिट मिलने का मंगलवार को स्वागत करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के तरीके के बिल्कुल विपरीत है। सोनिया गांधी ने कहा कि इतिहास मनमोहन सिंह को 'एक मृदु, सौम्य लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक' के रूप में याद करेगा। कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' में लेख लिककर कहा है कि 29 जुलाई, 2026 का दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा दिन था, जब उच्चतम न्यायालय ने कथित कोयला घोटाला में मनमोहन सिंह को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ बिना किसी ठोस आधार के प्रतिकूल टिप्पणी करने को भी गलत ठहराया। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की प्रमुख थीं। उन्होंने कहा कि यह हमारे सार्वजनिक विमर्श के सबसे दुखद अध्यायों में से एक का अंत है। वह असाधारण शुचिता और ईमानदारी वाले व्यक्ति थे।
मनमोहन सिंह के खिलाफ सुनियोजित और समन्वित अभियान चला- सोनिया
सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के खिलाफ अभियान सुनियोजित और समन्वित था, जिसमें नौकरशाही, मीडिया, न्यायपालिका, नागरिक संगठन, आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इन दिनों छात्रों को माफ कर रहे हैं, इसलिए शायद वह मनमोहन सिंह को अमर्यादित तरीके से बदनाम करने के लिए खुद को भी माफ कर सकते हैं।
सोनिया गांधी ने पीएम मोदी द्वारा राज्यसभा में 8 फरवरी 2017 को मनमोहन सिंह पर की गई उस टिप्पणी को संसदीय इतिहास के सबसे निचले स्तर का बताया है, जिसमें पीएम मोदी ने मनमोहन के लिए ‘रेनकोट पहनकर नहाने की कला’ वाला बयान दिया था। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियों का घनघोर दुरुपयोग कर रही है और उनका इस्तेमाल नेताओं पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है।
मनमोहन सरकार के 10 साल की आर्थिक वृद्धि पिछले 12 साल से ज्यादा- सोनिया
सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने गहरे आर्थिक बदलावों की शुरुआत की और अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि के दौर में निजी निवेश तथा खपत को बढ़ावा दिया। उन्होंने दावा किया कि 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भी भारत ने मजबूती दिखाई। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के 10 वर्षों के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि, जीडीपी गणना की तरकीब बदलने के बाद भी पिछले 12 वर्षों की तुलना में अधिक रही और उससे लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली।
मनमोहन सिंह ने 100 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की- सोनिया गांधी
उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार की उपलब्धियों में शिक्षा का अधिकार, उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि सिंह के कार्यकाल में नागरिक संगठन को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और छात्रों को प्रधानमंत्री समेत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता थी। सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह संसद और मीडिया के प्रति जवाबदेह रहते थे तथा उन्होंने 100 से अधिक बिना पूर्व निर्धारित सवालों वाली प्रेस वार्ताएं कीं। सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में सिंह का रिकॉर्ड भारतीय इतिहास में निर्णायक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति के दौर के रूप में पहचाना जा रहा है।
उन्होंने कि हमें अफसोस है कि मनमोहन सिंह इस दिन को देखने और अपने ज्ञान से मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन यह संतोष की बात है कि जनवरी 2014 में उनकी भविष्यवाणी हर गुजरते दिन के साथ सच साबित होती जा रही है। मनमोहन सिंह 27 दिसंबर 2024 को चल बसे थे। कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े इस चर्चित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें तलब करने का आदेश निरस्त करने के बाद उनके खिलाफ मामला औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है।