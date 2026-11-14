HTLS 2026 LIVE: जयशंकर, ब्लिंकन समेत देश-दुनिया की हस्तियां होंगी एक मंच पर

हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 लाइव अपडेट्स

HTLS 2026 LIVE Updates: तेजी से बदल रही दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में सामने आ रहीं नई-नई चुनौतियों समेत देश-दुनिया के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स लगातार 24 सालों से 'हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' का आयोजन करता रहा है। इस बार समिट के तीसरे दिन 14 नवंबर, शनिवार को देश और विदेश की कई जानी-मानीं हस्तियां HTLS 2026 के प्लैटफॉर्म पर शिरकत करने वाली हैं। इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकार, अेरिका के 71वें विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल एन. टाटा. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मानस एआई के सह संस्थापक डॉ. सिद्धार्थ मुखर्जी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ फेलो डॉ. स्टीवन ई कूनिन शामिल हैं। कला के क्षेत्र से फिल्म निर्देशक और लेखकर इम्तियाज अली, अभिनेत्री अनन्या पांडेय शामिल होने वाली हैं। वीफएस ग्लोबल के संस्थापक जुबिन करकारिया और ब्रेन प्रफेसर अनिमा आनंदकुमार के साथ वर्चुल सेशन हो चुका है। गुरुवार को दो वर्चुअल सेशन आयोजित किए गए थे। इस सेशन में करकारिया ने कहा कि भारत के छात्र अब यूरोप और अमेरिका जैसी जगहों पर शिक्षा के अवसर तलाश रहे हैं। वहीं आनंदकुमार ने बताया कि एआई ने भाषा की सीमाओं को खत्म कर दिया है। ऐसे में भारत को अब भाषा के मॉडल पर ध्यान देने की बजाय स्पेस टेक्नॉलजी और इंजीनियरिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रवार को आयोजित वर्चुअल सेशन में वर्ल्ड बंक के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने हिस्सा लिया।

14 Nov 2026, 09:45:09 AM IST HTLS 2026 के आज के सत्र में अखिलेश यादव भी होंगे शामिल आज उद्घाटन के सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। वहीं समापन सत्र में अभिनेत्री अनन्या पांडेय और फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली शामिल होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज के सत्र में शामिल होंगे।

14 Nov 2026, 09:42:15 AM IST HTLS 2026 के प्लैटफॉर्म पर देश-दुनिया की हस्तियों के विचार हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के 24वें संस्करण में भी देश दुनिया की तमाम हस्तियां शामिल होकर अपने विचार रख रही हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज समाज के लिए मायने रखती है। कोई बिजनेस के क्षेत्र का दिग्गज है तो कोई राजनीति का। कोई कला के क्षेत्र का तो कोई तकनीक के क्षेत्र का। संवाद के इस कार्यक्रम से युवाओं को बड़ा फायदा मिलता है।

14 Nov 2026, 09:39:41 AM IST वीएफएस ग्लोबल के सीईओ ने बताया, भारतीय छात्र कहां जा रहे हैं वीएफएस ग्लोबल के सीईओ करकारिया ने बताया कि भारत के छात्र कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का रुख कर रहे हैं। पहले भारत के छात्र ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ज्यादा जाते थे। हालांकि अब वे यूरोप का भी रुख कर रहे रह हैं। हर साल विदेश जाने वाले छात्रों में 70 फीसदी अब यूरोप जा रहे हैं।