हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी का DNA एक; RSS ने क्यों कहा पाकिस्तान नहीं इंडोनेशिया से सीखिए

हिंदू-मुस्लिम टकराव अब खत्म होना चाहिए क्योंकि सभी का डीएनए एक ही है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता और प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बुधवार को यह महत्वपूर्ण बयान देते हुए भारतीय मुसलमानों से अपील की कि वे पाकिस्तान के बजाय इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों को अपना आदर्श मानें।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बुधवार को कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम टकराव समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सभी का डीएनए एक ही है। उन्होंने भारतीय मुसलमानों से अपील की कि वे पाकिस्तान के बजाय इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों की ओर देखें। पुणे यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स में पत्रकारों से बातचीत में आंबेकर ने कहा कि आरएसएस के गठन से बहुत पहले से हिंदू-मुस्लिम टकराव मौजूद था। दुर्भाग्य से मुसलमानों के मन में यह धारणा बन गई कि धर्म बदलने से देश और इतिहास भी बदल जाता है। इसी अलगाववादी सोच के कारण देश का विभाजन हुआ। अब यह टकराव खत्म होना चाहिए।

आंबेकर ने आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय के अंदर भी अब सामाजिक सुधार की सकारात्मक पहल हो रही है। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की ओर नहीं, बल्कि इंडोनेशिया की ओर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और वहां हिंदू-बौद्ध सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट दिखते हैं।

जनसंख्या संतुलन पर जोर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिंदू परिवारों के लिए तीन बच्चों की नीति की वकालत के संदर्भ में आंबेकर ने स्पष्ट किया कि संगठन जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि यूरोप और चीन ने अपनी जनसंख्या नीतियां बदल दी हैं। भारत के संदर्भ में जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि 1947 के विभाजन में जनसंख्या संबंधी बदलावों की बड़ी भूमिका थी और भविष्य में किसी भी तरह का जनसांख्यिकीय असंतुलन देश की संस्कृति और पहचान को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, आंबेकर ने साफ किया कि परिवार के आकार को लेकर आरएसएस की ओर से कोई दबाव या निर्देश नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला ले। यही हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण है।

कानूनी स्थिति पर सफाई आरएसएस की कानूनी स्थिति और वित्तीय लेन-देन पर उठे सवालों का जवाब देते हुए सुनील आंबेकर ने कहा कि संघ एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक संगठन है। उन्होंने बताया कि इसके सभी वित्तीय लेन-देन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से होते हैं। समय-समय पर विभिन्न सरकारों ने संघ का सहयोग लिया है। पथ संचलन के लिए पुलिस अनुमति ली जाती है और स्थानीय शाखाओं को बैंक खाते खोलने की पूरी इजाजत है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को लेकर राजनीतिक लाभ के लिए अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है।