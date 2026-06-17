हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी का DNA एक; RSS ने क्यों कहा पाकिस्तान नहीं इंडोनेशिया से सीखिए
हिंदू-मुस्लिम टकराव अब खत्म होना चाहिए क्योंकि सभी का डीएनए एक ही है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता और प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बुधवार को यह महत्वपूर्ण बयान देते हुए भारतीय मुसलमानों से अपील की कि वे पाकिस्तान के बजाय इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों को अपना आदर्श मानें।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बुधवार को कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम टकराव समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सभी का डीएनए एक ही है। उन्होंने भारतीय मुसलमानों से अपील की कि वे पाकिस्तान के बजाय इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों की ओर देखें। पुणे यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स में पत्रकारों से बातचीत में आंबेकर ने कहा कि आरएसएस के गठन से बहुत पहले से हिंदू-मुस्लिम टकराव मौजूद था। दुर्भाग्य से मुसलमानों के मन में यह धारणा बन गई कि धर्म बदलने से देश और इतिहास भी बदल जाता है। इसी अलगाववादी सोच के कारण देश का विभाजन हुआ। अब यह टकराव खत्म होना चाहिए।
आंबेकर ने आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय के अंदर भी अब सामाजिक सुधार की सकारात्मक पहल हो रही है। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की ओर नहीं, बल्कि इंडोनेशिया की ओर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और वहां हिंदू-बौद्ध सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट दिखते हैं।
जनसंख्या संतुलन पर जोर
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिंदू परिवारों के लिए तीन बच्चों की नीति की वकालत के संदर्भ में आंबेकर ने स्पष्ट किया कि संगठन जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि यूरोप और चीन ने अपनी जनसंख्या नीतियां बदल दी हैं। भारत के संदर्भ में जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि 1947 के विभाजन में जनसंख्या संबंधी बदलावों की बड़ी भूमिका थी और भविष्य में किसी भी तरह का जनसांख्यिकीय असंतुलन देश की संस्कृति और पहचान को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, आंबेकर ने साफ किया कि परिवार के आकार को लेकर आरएसएस की ओर से कोई दबाव या निर्देश नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला ले। यही हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण है।
कानूनी स्थिति पर सफाई
आरएसएस की कानूनी स्थिति और वित्तीय लेन-देन पर उठे सवालों का जवाब देते हुए सुनील आंबेकर ने कहा कि संघ एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक संगठन है। उन्होंने बताया कि इसके सभी वित्तीय लेन-देन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से होते हैं। समय-समय पर विभिन्न सरकारों ने संघ का सहयोग लिया है। पथ संचलन के लिए पुलिस अनुमति ली जाती है और स्थानीय शाखाओं को बैंक खाते खोलने की पूरी इजाजत है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को लेकर राजनीतिक लाभ के लिए अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है।
दरअसल, हाल ही में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे द्वारा आरएसएस प्रमुख से कानूनी स्थिति और आय के स्रोतों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने का जिक्र करते हुए आंबेकर ने कहा कि संगठन पर कोई कानूनी विवाद नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आरएसएस और मुस्लिम समुदाय के बीच संबंधों को लेकर विभिन्न राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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