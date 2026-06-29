मुस्लिम दोस्त के साथ होमस्टे में हिंदू लड़की: सुरभि की मौत, अली बेहोश; पुलिस हैरान

Karnataka News Today: कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में एक होमस्टे के कमरे में 26 वर्षीय युवती फिजियोथेरेपिस्ट सुरभि की संदिग्ध मौत हो गई। उसके प्रेमी को उसी कमरे में बेहोश हालत में पाया गया।

कार्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सनसनीखेज मामला सामने आया है। चिक्कबल्लापुर जिले के मुड्डेनाहल्ली इलाके में एक होमस्टे में 26 वर्षीय महिला फिजियोथेरेपिस्ट सुरभि संदिग्ध स्थित में मृत पाई गई है। जबकि उसके प्रेमी संजीत अली को उसी कमरे में बेहोश अवस्था में पाया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या है, हत्या या जहर से संबंधित मामला। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार को होमस्टे के कमरे से सुरभि का शव बरामद किया गया। घटनास्थल से एक रस्सी, बड़ी संख्या में गोलियां और उल्टी के निशान मिले हैं। शरीर पर कोई स्पष्ट बाहरी चोट या खून के निशान नहीं पाए गए। चिक्कबल्लापुर के पुलिस अधीक्षक कुशल चौकसी ने बताया कि शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है, इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह आत्महत्या है या हत्या। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मृत्यु का सटीक कारण पता चल सकेगा।

चार-पांच दिन पहले चिक्कबल्लापुर आई थी सुरभि पुलिस जांच में पता चला है कि सुरभि चार-पांच दिन पहले चिक्कबल्लापुर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) परिसर में स्वयंसेवा के लिए आई थीं। उसी दौरान उसने होमस्टे बुक किया और अली के साथ तीन दिन तक वहां रुकी। पुलिस अधीक्षक चौकसी ने कहा कि कमरे में रस्सी भी मिली है, इसलिए सभी संभावनाएं खुली हैं। अली का बयान आने के बाद कई बातें साफ हो सकेंगी।

पुलिस के अनुसार, अली के खिलाफ पहले एनडीपीएस मामले के अलावा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल पुलिस बुकिंग रिकॉर्ड, SAI अधिकारियों और परिवार के बयानों की पुष्टि कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की दिशा तय होगी।

दोनों के बीच प्रेम संबंध पुलिस के अनुसार, सुरभि बेंगलुरु की रहने वाली हिंदू युवती थी, जबकि संजीत अली केरल का मुस्लिम युवक है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। सुरभि के परिवार ने आरोप लगाया है कि अली ने उसे नशीले पदार्थों की लत लगाई और रिश्ते के दौरान बार-बार उसके साथ मारपीट की। परिवार ने इस संबंध का विरोध किया था, जिसके बाद दोनों फरार हो गए थे। बाद में सुरभि वापस लौटी और पुलिस को बताया कि वह बालिग है और अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार रखती है।