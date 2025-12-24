फिर सुलगा पश्चिम बंगाल, कई शहरों में BJP समर्थकों और पुलिस में भिड़ंत; लाठीचार्ज

संक्षेप: हावड़ा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम किसी को भी लोगों के सामान्य जनजीवन में बाधा डालने और प्रदर्शन के नाम पर यात्रियों को परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे और परेशानी पैदा करने वालों को रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे।

पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिन्दू समुदाय के दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में बुधवार को पश्चिम बंगाल में भारत–बांग्लादेश सीमा के कई भूमि पत्तनों पर हिंदू समर्थक संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में बाजपा के समर्थक भी शामिल थे, जिनकी कई मौकों पर पुलिस से बिड़ंत हो गई। हावड़ा जिले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। दोनों पक्षों के बीच, टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने भाजपा के मार्च को हावड़ा पुल तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इससे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी बहस हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हावड़ा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम किसी को भी लोगों के सामान्य जनजीवन में बाधा डालने और प्रदर्शन के नाम पर यात्रियों को परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा करने के प्रयास को रोकने के लिए हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।’’ पुलिस ने जैसे ही मार्च को आगे बढ़ने से रोका, प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और अवरोधक तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी इसी बीच आक्रामक हो गए और पुलिस पर हमला करने लगे, तभी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए उन पर लाठियां चलाईं और बल का प्रयोग करना पड़ा।

हिंदुओं पर अत्याचार होने का आरोप सनातनी ऐक्य परिषद के सदस्यों ने पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार होने का आरोप लगाते हुए उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल और घोजाडांगा बंदरगाहों, मालदा के मनोहरपुर मुचिया और कूच बिहार जिले के चांगराबांधा में भी प्रदर्शन किए। वहीं उत्तर 24 परगना में भाजपा विधायक अशोक कीर्तनिया ने जयंतपुर बाजार से पेट्रापोल सीमा की ओर एक जुलूस का नेतृत्व किया। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने प्रदर्शनकारियों को ‘जीरो प्वाइंट’ के पास रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए अवरोधक लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया।

सीमा व्यापार निलंबित रखने की मांग मार्च के दौरान कीर्तनिया ने कहा कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने तक बांग्लादेश प्रशासन को ‘‘सबक सिखाने’’ के लिए सीमा व्यापार निलंबित रखना चाहिए। घोजाडांगा सीमावर्ती भूमि पत्तन पर भी इसी तरह के प्रदर्शन की खबरें आईं हैं। हालांकि, ‘पेट्रापोल क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन’ के सदस्य कार्तिक चक्रवर्ती ने कहा कि व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हुईं क्योंकि प्रदर्शन सड़कों तक ही सीमित रहे और व्यापारिक क्षेत्र को बीएसएफ ने सुरक्षा प्रदान की थी।

पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रतीकात्मक विरोध मालदा के मनोहरपुर सीमावर्ती क्षेत्र में भी हिंदू समुदाय के सदस्यों ने ‘खोल’ और ‘करताल’ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शन में भाग लेने वाले पुरुषों और महिलाओं को ‘यातना’ दी।