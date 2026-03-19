हिंदू नव वर्ष पर घोषित हो राष्ट्रीय अवकाश, PM नरेंद्र मोदी को किसने लिखा पत्र
फाउंडेशन ने पीएम मोदी से अपील की है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार से ही ऐसे फैसले की उम्मीद नागरिकों की ओर से की जा सकती है। फाउंडेशन ने लिखा कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय पद्धति के कैलेंडर का प्रतीक है। यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है।
हिंदू नव वर्ष यानी विक्रमी संवत के प्रथम दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। ऐसी मांग हिंदू श्री फाउंडेशन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी से की गई है। उनका कहना है कि इस दिन सरकारी छुट्टी तय की जाए। पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा गया है कि यह तिथि भारतीय संस्कृति, विरासत और इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे हिंदू नव वर्ष घोषित किया जाए। फाउंडेशन ने पीएम मोदी से अपील की है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार से ही ऐसे फैसले की उम्मीद नागरिकों की ओर से की जा सकती है। फाउंडेशन ने लिखा कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय पद्धति के कैलेंडर का प्रतीक है।
यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। विक्रम संवत ने सदियों से भारतीय जीवन मूल्यों, पद्धतियों, परंपराओं और त्योहरों को एक आधार प्रदान किया है। हिंदू नव वर्ष को देश में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे चैत्र नवरात्रि, गुडी पड़वा, उगादी, चेती चांद, नवरेह और अन्य। फाउंडेशन ने लिखा कि भले ही इन त्योहारों में विविधता है, लेकिन सभी का एक ही संदेश है कि नव वर्ष का स्वागत किया जाए। फाउंडेशन ने लिखा है कि यदि इन सभी राष्ट्रीय परंपराओं को महत्व देते हुए राष्ट्रीय अवकाश तय किया जाए तो इससे सांस्कृतिक एकता और सद्भाव बढ़ेगा।
चैत्र महीने की शुरुआत का पहला दिन वर्ष की भी शुरुआत होता है। इस दौरान पर्यावरण में बदलाव आते हैं। प्रकृति ऊर्जा से भर जाती है। इसका भारतीय ज्ञान परंपरा में बड़ा महत्व है। भारतीय पंचांग सूर्य और चंद्रमा की चाल पर निर्भर करते हैं। इससे भारतीय परंपरा को एक वैज्ञानिक आधार पर मिलता है। यह ना सिर्फ आस्था का विषय है बल्कि खगोलीय विज्ञान और प्रकृति के बीच का तालमेल भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में सांस्कृतिक प्रभाव बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम एक परंपरा को पहचान देते हुए और उसके लिए गर्व हेतु कोई कदम उठाते हैं तो यह अच्छी बात होगी।
हिंदू श्री फाउंडेशन लंबे समय से सनातन धर्म की परंपराओं के संरक्षण और सांस्कृतिक एकता के लिए काम कर रहा है। संगठन का कहना है कि हम देश भर में मंदिरों, शोधार्थियों और सामाजिक संगठनों के बीच एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं। हिंदू श्री फाउंडेशन ने कहा कि इस तरह से हिंदू नव वर्ष को यदि मान्यता दी जाएगी तो इससे ना सिर्फ सनातन परंपरा को मजबूती मिलेगी बल्कि लाखों आस्थावानों के विश्वास को भी मजबूत किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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