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हिंदू नव वर्ष पर घोषित हो राष्ट्रीय अवकाश, PM नरेंद्र मोदी को किसने लिखा पत्र

Mar 19, 2026 04:59 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फाउंडेशन ने पीएम मोदी से अपील की है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार से ही ऐसे फैसले की उम्मीद नागरिकों की ओर से की जा सकती है। फाउंडेशन ने लिखा कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय पद्धति के कैलेंडर का प्रतीक है। यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है।

हिंदू नव वर्ष पर घोषित हो राष्ट्रीय अवकाश, PM नरेंद्र मोदी को किसने लिखा पत्र

हिंदू नव वर्ष यानी विक्रमी संवत के प्रथम दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। ऐसी मांग हिंदू श्री फाउंडेशन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी से की गई है। उनका कहना है कि इस दिन सरकारी छुट्टी तय की जाए। पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा गया है कि यह तिथि भारतीय संस्कृति, विरासत और इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे हिंदू नव वर्ष घोषित किया जाए। फाउंडेशन ने पीएम मोदी से अपील की है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार से ही ऐसे फैसले की उम्मीद नागरिकों की ओर से की जा सकती है। फाउंडेशन ने लिखा कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय पद्धति के कैलेंडर का प्रतीक है।

यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। विक्रम संवत ने सदियों से भारतीय जीवन मूल्यों, पद्धतियों, परंपराओं और त्योहरों को एक आधार प्रदान किया है। हिंदू नव वर्ष को देश में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे चैत्र नवरात्रि, गुडी पड़वा, उगादी, चेती चांद, नवरेह और अन्य। फाउंडेशन ने लिखा कि भले ही इन त्योहारों में विविधता है, लेकिन सभी का एक ही संदेश है कि नव वर्ष का स्वागत किया जाए। फाउंडेशन ने लिखा है कि यदि इन सभी राष्ट्रीय परंपराओं को महत्व देते हुए राष्ट्रीय अवकाश तय किया जाए तो इससे सांस्कृतिक एकता और सद्भाव बढ़ेगा।

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चैत्र महीने की शुरुआत का पहला दिन वर्ष की भी शुरुआत होता है। इस दौरान पर्यावरण में बदलाव आते हैं। प्रकृति ऊर्जा से भर जाती है। इसका भारतीय ज्ञान परंपरा में बड़ा महत्व है। भारतीय पंचांग सूर्य और चंद्रमा की चाल पर निर्भर करते हैं। इससे भारतीय परंपरा को एक वैज्ञानिक आधार पर मिलता है। यह ना सिर्फ आस्था का विषय है बल्कि खगोलीय विज्ञान और प्रकृति के बीच का तालमेल भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में सांस्कृतिक प्रभाव बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम एक परंपरा को पहचान देते हुए और उसके लिए गर्व हेतु कोई कदम उठाते हैं तो यह अच्छी बात होगी।

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हिंदू श्री फाउंडेशन लंबे समय से सनातन धर्म की परंपराओं के संरक्षण और सांस्कृतिक एकता के लिए काम कर रहा है। संगठन का कहना है कि हम देश भर में मंदिरों, शोधार्थियों और सामाजिक संगठनों के बीच एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं। हिंदू श्री फाउंडेशन ने कहा कि इस तरह से हिंदू नव वर्ष को यदि मान्यता दी जाएगी तो इससे ना सिर्फ सनातन परंपरा को मजबूती मिलेगी बल्कि लाखों आस्थावानों के विश्वास को भी मजबूत किया जा सकेगा।

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Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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