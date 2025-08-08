Hindu deities cannot be depicted in insulted manner madras high court got angry हिंदू देवताओं का अपमान नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण और गोपियों की फोटो पर ऐसे भद्दे कमेंट पर भड़का HC, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHindu deities cannot be depicted in insulted manner madras high court got angry

हिंदू देवताओं का अपमान नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण और गोपियों की फोटो पर ऐसे भद्दे कमेंट पर भड़का HC

फेसबुक पोस्ट में भगवान कृष्ण को गोपियों को कपड़े लेकर भागते हुए दिखाया गया था, जिसमें फूहड़ कैप्शन लिखे गए थे। जस्टिस के मुरली शंकर मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धार्मिक चित्रों को किस तरह से दिखाया जा रहा है, इसमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:03 PM
share Share
Follow Us on
हिंदू देवताओं का अपमान नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण और गोपियों की फोटो पर ऐसे भद्दे कमेंट पर भड़का HC

हिंदू देवताओं के अपमान से जुड़े केस को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि हिंदू देवी-देवताओं को अपमानजनक तरीके से पेश करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही अदालत ने फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज केस की जांच करने के तरीके और फिर उसे बंद करने पर भी पुलिस की आलोचना की है।

फेसबुक पोस्ट में भगवान कृष्ण को गोपियों को कपड़े लेकर भागते हुए दिखाया गया था, जिसमें फूहड़ कैप्शन लिखे गए थे। जस्टिस के मुरली शंकर मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धार्मिक चित्रों को किस तरह से दिखाया जा रहा है, इसमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी की वजह से धार्मिक भावनाएं आहत ना हों।

4 अगस्त को आए अदालत के फैसले में कहा गया, 'हिंदू देवताओं को अपमानजनक तरीके से दिखाना, लाखों की भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने को सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे काम दुश्मनी, धार्मिक उन्माद, सामाजिक अव्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव भड़का सकते हैं। धार्मिक चिह्नों और देवताओं के प्रति गहरे सम्मान के मद्देनजर ऐसे काम सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं, जो बड़े वर्ग को नुकसान पहुंचा सकता है।'

आगे कहा गया, 'ऐसे में यह जरूरी है कि इस तरह की चीजों को संवेदनशीलता के साथ पेश किया जाए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी से धार्मिक भावनाएं आहत ना हों।'

क्या था मामला

एक फेसबुक पोस्ट पर दो कमेंट्स थे, जिनमें से एक में कहा गया था कि कृष्ण जयंती ऐसे व्यक्ति का पर्व है, जो नहाती हुईं महिलाओं के कपड़े चुराते हैं। सतीश कुमार नाम के यूजर के अकाउंट से कमेंट किया गया था। इसपर पी परमसिवन नाम के शख्स ने आपराधिक केस दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाए कि हिंदू देवताओं के अपमान के लिए पोस्ट किया गया था।

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

इस साल फरवरी में पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में एक नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया था कि मेटा से यूजर के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इससे जुड़ा कुछ नहीं मिल सका। मार्च में ट्रायल कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें केस को अनडिटेक्टेड बताया गया था। इसके बाद केस को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता से जांच नहीं करने को लेकर पुलिस को फटकार भी लगाई। साथ ही जांच शुरू करने और तीन महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट देने के आदेश दिए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने जांच सिर्फ फेसबुक अधिकारियों से जानकारी हासिल करने तक सीमित रखी और जांच आगे नहीं बढ़ाई। अदालत ने यह भी कहा कि पोस्ट करने वाले फेसबुक पेज पर पहले ही व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध हैं, जिसकी मदद से यूजर तक जाया जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि विवादित फेसबुक पोस्ट ने फ्री स्पीच की सीमाओं को साफतौर पर लांघा है।

High Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।