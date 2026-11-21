पार्क में फोटो खींचते वक्त दी गाली, आपत्ति पर हिंदू कपल को मुस्लिम लड़कों ने डंडों से पीटा
मुंबई में एक कपल पार्क में फोटो खींच रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद कुछ मुस्लिम लड़कें कपल पर फब्तियां कसने लगा। इस पर जब कपल ने आपत्ति जताई तो उन्हें मारने-पीटने लगे।
मुंबई में एक चौंकाने वाले मामले में एक कपल पर एक गुट ने हमला बोल दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब कपल पब्लिक पार्क में तस्वीरें ले रहा था। यह पार्क कुर्ला में फीनिक्स मॉल के करीब है। बताया जाता है कि हमला करने वाले 8 से 10 साल के लड़के थे। 20 नवंबर को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि जब यह कपल पार्क में फोटो ले रहे थे, तो इन लड़कों ने उनके ऊपर गलत टिप्पणियां की। जब लड़के और लड़की ने इसको लेकर आपत्ति जताई तो लड़कों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। वीडियो में नजर आ रहा है कि यह सभी हाथ में डंडा लेकर उन्हें मार रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कपल का पीछा भी किया। वहीं, मामले में भाजपा ने कीरीट सोमैया ने कहा है कि मार खाने वाला कपल हिंदू था और हमलावर लड़के मुस्लिम समुदाय के हैं।
हिरासत में लिए गए आरोपी
पुलिस ने इस मामले में आठ लड़कों को हिरासत में लिया है। इन सभी की उम्र 8 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया था। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि लड़कों का ग्रुप कपल पर डंडों से हमला बोल रहा है। इसके अलावा, सीढ़ियों पर उन्होंने कपल का पीछा भी किया। कपल द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के लिए कपल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा।
चेहरे पर घूंसा और लात
वीडियो में नजर आ रहा है कि डंडों से पीटने के अलावा, लड़कों ने पुरुष साथी के चेहरे पर घूंसा मारा। साथ ही उसे पीछे से लात भी मारी गई। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने वीडियो में नजर आ रहे कपल की पहचान हिंदू के रूप में की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। शनिवार को एक्स पर पोस्ट में सोमैया ने लिखा कि युवा हिंदू दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने घाटकोपर में फीनिक्स मॉल के करीब हमला बोला। एफआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि पांच लड़कों के माता-पिता के पास नोटिस भेज दी गई है। साथ ही उन्होंने इलाके में जाने की भी बात कही है।
पार्क में पहुंच गया बजरंग दल
शिव सेना (यूबीटी) के नेता इंतेखाब फारुकी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। बजरंग दल के कार्यकर्ता बगीचे में पहुंच गए और इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्क के चौकीदार की कड़ी आलोचना की और सवाल उठाया कि अगर पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो परिसर को खुला रखने का क्या मकसद है। समूह के सदस्यों ने यह भी चेतावनी दी कि पार्क चलाने वाली बीएमसी अगर आने वाले दिनों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर नहीं करती है, तो वे खुद ही मामला सुलझाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।