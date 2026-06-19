शाम की बड़ी खबरें: उद्धव के बागी थाम सकते हैं भाजपा का हाथ, ट्रंप पर क्यों भड़क गईं मेलोनी?

यह खबर ऐसे समय में आई है जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाला गुट, दोनों ही शुक्रवार को शिवसेना का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इधर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा हुआ है।

शिवसेना यूबीटी में 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। इसके बाद अब यह खबर सामने आई है कि बागी सांसदों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। बागियों ने भाजपा से एक आश्वासन भी मांगा है। दूसरी तरफ आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करारा जवाब दिया है, जिससे सब हैरान हैं। मेलोनी ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि वो और उनका देश कभी भीख नहीं मांगता। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा क्यों? शाम की कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान की ये रिपोर्ट:

एकनाथ शिंदे की शिवसेना नहीं, भाजपा पहली पसंद; उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने रख दी नई डिमांड महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 9 में 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। इससे यह चर्चाएं तेज हो गईं कि ये खेमा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएगा। हालांकि अब इसे लेकर एक अलग खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट के सांसदों की पसंद शिवसेना नहीं, बल्कि भाजपा है। सूत्रों ने बताया है कि उद्धव के बागी सांसद, शिंदे की शिवसेना के बजाय भाजपा को पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, ये सांसद शिवसेना में शामिल होने पर भी भाजपा से अगले चुनाव में टिकट का आश्वासन मांग रहे हैं। इससे महाराष्ट्र की सियासत में पहले ही जारी अनिश्चितताएं और बढ़ गई हैं। पढ़ें पूरी खबर…

मिलॉर्ड, नेता लालच और दबाव में बदल ले रहे पार्टी, याचिका पर क्या बोले CJI सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई के विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों की जांच करने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह अस्पष्ट और अनर्गल आरोपों पर आधारित है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए एडवोकेट सीआर जया सुकिन ने कहा कि मिलॉर्ड, नेता या तो प्रेशर में या फिर पैसों की लालच में पार्टी बदल दे रहे हैं। सुकिन ने कहा, ''इस देश में नेता या तो रिश्वत से करप्शन कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं कि अगर वे पार्टी में नहीं शामिल होते हैं तो परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा।'' इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आप किस राज्य की बात कर रहे हैं। किस पार्टी की बात कर रहे। आपके यहां तो पार्टियां बदलती रहती हैं। हालांकि, बाद में सीजेआई ने याचिका खारिज कर दी। पढ़ें पूरी खबर…

SIT को दूंगा दस्तावेज, अयोध्या मामले में योगी की सबूत देने की अपील बोले संजय अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अयोध्या में शुक्रवार को एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यदि किसी के पास कोई दस्तावेजी प्रमाण है तो उसे एसआईटी को उपलब्ध कराए। जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। योगी की सबूत देने की अपील पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीएम योगी कहते है कि हवा हवाई नहीं पुख्ता बातें करें, सबूत दें। मैं एसआईटी को सौंपूंगा जमीन भ्रष्टाचार के सभी दस्तावेज।अयोध्या ज़मीन घोटाले में भाजपा व आरएसएस के लोग शामिल है। पढ़ें पूरी खबर…

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, गाड़ियों से दें ज्यादा तवज्जो: SC की दो टूक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जून) को कहा कि सुरक्षित और अलग से बने फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे गाड़ियों की आवाजाही से ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 (जिसमें कहीं भी आने-जाने की आजादी शामिल है) और आर्टिकल 21 (व्यक्तिगत अधिकारों और आजादी का अधिकार) के तहत मिली आजादी से मिलता है। पढ़ें पूरी खबर…