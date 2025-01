LIVE Updates रिफ्रेश

Hindi News Live - इसरो ने अंतरिक्ष में किया कमाल, लोबिया का बीज बन गया पौधा; निकल आईं पत्तियां

Latest news on January 6, 2025: Cowpea seeds that were sent into space by the ISRO sprout their first leaves