LIVE Updates रिफ्रेश

Hindi News Live - अडानी के साथ हुए समझौतों को रद्द करने से चंद्रबाबू नायडू का इनकार, कारण भी बताए

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार January 3, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on January 3, 2025: Chandrababu Naidu refuses to cancel agreements with Adani also gives reasons