LIVE Updates रिफ्रेश

Hindi News Live - पुलिस और अस्पताल ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की, कोलकाता पीड़िता के माता-पिता का आरोप

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार January 25, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on January 25, 2025: Kolkata, India - Aug. 14, 2024: Doctors and medical students of Dental Hospitals participate in a protest rally in solidarity with agitating doctors and other medical professionals over the alleged rape and murder of a lady PGT doctor at R G Kar Medical College & Hospital in Kolkata, India, on Wednesday, August 14, 2024. (Photo by Samir Jana/ Hindustan Times)