Hindi News Live - बांग्लादेशी था शरीफुल, हिन्दुओं को बदनाम किया; सैफ अली खान केस में कांग्रेस पर भड़की BJP

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार January 20, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on January 20, 2025: Mumbai: Police personnel take the accused, arrested in connection with the alleged attack on Bollywood actor Saif Ali Khan, to a hospital for medical examination before producing him at a court, in Mumbai, Sunday, Jan. 19, 2025. (PTI Photo)(PTI01_19_2025_000128B)