LIVE Updates रिफ्रेश

Hindi News Live - मैंने 3 करोड़ रुपये लगाए हैं, डिप्टी CM के सामने भड़के कांग्रेस विधायक

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार January 14, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on January 14, 2025: Bengaluru: Karnataka CM Siddaramaiah with Dy CM DK Shivkumar holds a meeting on situation after heavy rainfall in the state. (PTI Photo) (PTI10_26_2024_000306B)