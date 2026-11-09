जब मुस्लिम शख्स ने हिमंता सरमा को पीने के लिए दिया दूध, असम के सीएम ने क्या किया?
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, जिससे वो चर्चा में आ जाते हैं। शनिवार को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। सीएम हिमंता नगांव के समागुड़ी में वह एक विजय उत्सव में शामिल हुए।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, जिससे वो चर्चा में आ जाते हैं। शनिवार को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। सीएम हिमंता नगांव के समागुड़ी में वह एक विजय उत्सव में शामिल हुए। यहां पर एक मुस्लिम डेयरी मालिक ने उन्हें बोतल में बंद दूध दिया। स्टेज पर ही सरमा ने यह दूध पी लिया। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री अक्सर मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनके एक मुसलमान द्वारा दिया गया दूध पीना बेहद अनोखा माना जा रहा है। बता दें कि नगांव में हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत के उपलक्ष्य में इस सभा का आयोजन किया गया था।
सोशल मीडिया पर पोस्ट
हिमंता बिस्वा सरमा ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने इस मुसलमान किसान का नाम सोहाब अली बताया है। सोहाब ने कार्यक्रम के दौरान अपने फार्म से तैयार दूध मुख्यमंत्री को भेंट किया। सीएम सरमा ने यह भेंट स्वीकार की और उसे सभा के सामने ही थोड़ा सा पी भी लिया। मुख्यमंत्री ने उस आदमी से पूछा कि यह गाय का दूध है या भैंस का? इस पर आदमी ने बताया कि यह गाय का दूध है। सरमा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नगांव से उन्हें काफी स्वादिष्ट तोहफा मिला और इसे पीने से मना करना तो काफी मुश्किल था।
डेयरी के लिए बड़ा है प्लान
सरमा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि पूरे असम में, हम सभी डेयरी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे अपना व्यवसाय लाभदायक तरीके से चला सकें और हर दिन 10 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री की रूपाहीहाट यात्रा उस वादे के बाद हुई जो उन्होंने बायपोल्स अभियान के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर एनडीए उम्मीदवार देवाशीष शर्मा चुनाव जीतते हैं तो वे खुद इलाके का दौरा करेंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ जश्न मनाने का भी वादा किया था। बता दें कि नगांव लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा रही। खासकर यह देखते हुए कि इस निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमान मतदाताओं की संख्या काफी है।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य सरकार की डेयरी सेक्टर की योजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य असम के दैनिक दूध उत्पादन को 10 लाख लीटर तक बढ़ाना और डेयरी खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाना है, साथ ही किसानों को सहयोग भी देना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।