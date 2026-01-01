Hindustan Hindi News
असम में भी भाजपा का बिहार वाला दांव, चुनावों से पहले क्या तोहफा देने जा रही हिमंत सरकार?

असम में भी भाजपा का बिहार वाला दांव, चुनावों से पहले क्या तोहफा देने जा रही हिमंत सरकार?

संक्षेप:

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य की 37 लाख महिलाओं को 8 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार की तरफ से यह दांव अहम है।

Jan 01, 2026 04:57 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी कर ली है। बिहार में सफल दांव को पार्टी ने असम में भी खेलने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में ऐलान किया कि असम की 37 लाख महिलाओं को 8000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंन लिखा कि ओरुनोदोई योजना के तहत राज्य में लाभ पाने वाली 37 लाख महिलाओं को बोहाग बिहू से पहले 8000 रुपए की नकद सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि 20 फरवरी को सीधे इन लाभार्थियों के खाते में आएगी।

सरकार के अनुसार, इन 8000 रुपए में जनवरी से अप्रैल के की अवधि के लिए ओरुनोदोई योजना के 5000 रुपए भी शामिल हैं। इसके अलावा 3000 हजार रुपए की अतिरिक्त रकम बिहू के उपहार के तौर पर दी जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आजीविका को मजबूती देना और आर्थिक सहारा प्रदान करना है। हालांकि, विशेषज्ञ इस फैसले को आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। ओरुनोदोई योजना के तहत मिलने वाली अप्रैल तक की राशि को पहले भी खाते में भेजना सरकार का एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
