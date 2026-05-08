असम में हिमंत सरमा का CM बनना लगभग तय, रविवार को विधायक दल की बैठक; शपथ कब?
रविवार की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय होने के बाद, सबसे बड़ी कवायद मंत्रिमंडल के चयन को लेकर होगी।
असम में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एनडीए (NDA) के विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। पूरी संभावना है कि हिमंत बिस्वा सरमा को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार यानी कि 12 मई को खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज खेल मैदान में आयोजित होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
रविवार की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय होने के बाद, सबसे बड़ी कवायद मंत्रिमंडल के चयन को लेकर होगी। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों के गणित के हिसाब से अधिकतम 19 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
एनडीए के पास कुल 102 विधायक हैं। इन 102 विधायकों में से भाजपा को अपने 18 सहयोगियों को चुनना है। असम की विविधता को देखते हुए कैबिनेट में अहोम, कोच राजबोंग्शी, अनुसूचित जाति, चाय जनजाति, मोरन, मोटोक, चुटिया और नाथ योगी जैसे समुदायों को प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य है। दिलचस्प बात यह है कि नाथ योगी समुदाय से केवल एक ही विधायक (बरखला से भाजपा के किशोर नाथ) जीतकर आए हैं, जिससे उनके चयन की संभावना प्रबल मानी जा रही है। मंत्रिमंडल के अलावा दो विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा।
लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार
असम में एनडीए ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर इतिहास रचा है। 126 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अनुशासन बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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