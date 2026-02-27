असम में चुनावी रणभेरी से पहले डील पक्की, NDA में किसे कितनी सीट? अंतिम तारीख तय
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के भीतर सीट-बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नई तारीख 10 मार्च तय की है। महज चार दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि यह समझौता पूरा हो चुका है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के भीतर सीट-बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नई तारीख 10 मार्च तय की है। महज चार दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि यह समझौता पूरा हो चुका है। पत्रकारों से बातचीत में सरमा ने कहा कि दो सहयोगी दलों के साथ बातचीत अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि बीपीएफ के साथ हमारी बातचीत एक-दो दिन में पूरी हो जाएगी। एजीपी के साथ बातचीत 9-10 मार्च तक पूरी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि तब तक सब कुछ तय हो जाएगा और हम 10 मार्च तक गठबंधन की घोषणा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राभा हासोंग जौथा संग्राम समिति (RJHSS) के साथ सीट-बंटवारे की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। उन्होंने देरी का आंशिक कारण राज्यसभा चुनाव बताए और कहा कि एनडीए के सहयोगी इस दौरान सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में एनडीए के घटक दलों में भाजपा, असम गण परिषद (AGP), यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) विधानसभा में प्रतिनिधित्व रखते हैं। आरएचजेएसएस और जनशक्ति पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके पास कोई विधायक नहीं है।
गौरतलब है कि 22 फरवरी को सरमा ने कहा था कि सीट-बंटवारे की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। इससे पहले 7 जनवरी को उन्होंने कहा था कि एजीपी और छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता 15 फरवरी तक औपचारिक रूप से पूरा हो जाएगा। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने बातचीत पूरी करने की तारीख 15 जनवरी तय की थी।
बता दें कि 2023 में हुए परिसीमन के बाद कई निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव आए हैं, जबकि कुछ सीटों को सामान्य श्रेणी से आरक्षित श्रेणी में और कुछ को आरक्षित से सामान्य में परिवर्तित किया गया है। 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 64 विधायक हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी, यूपीपीएल और बीपीएफ के पास क्रमशः 9, 7 और 3 सदस्य हैं। विपक्षी खेमे में कांग्रेस के 26 विधायक, एआईयूडीएफ के 15, सीपीआई (एम) का 1 और एक निर्दलीय विधायक हैं।
