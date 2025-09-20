सिंगर जुबिन की मौत पर उठे सवाल, विजय ने की राजीव गांधी के हत्यारे की तारीफ; टॉप-5 न्यूज

Top news: मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। असम सरकार ने इस घटना को लेकर कहा कि वह इस पूरे मामले की जांच करवाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शव लेने के लिए स्वंय दिल्ली जाएंगे।

असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। असम सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह इस मौत की जांच करवाएगी। दूसरी तरफ गायक का शव लेने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा स्वयं दिल्ली पहुंचे। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय ने राजीव गांधी की हत्या के मास्टरमाइंड लिट्टे के पूर्व चीफ प्रभारकरण की तारीफ की है।



देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच करवाएगी असम सरकार, खुद शव लेने दिल्ली जाएंगे CM असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच कराएगी। इसके अलावा उनका शव दिल्ली से गुवाहाटी लाने वह खुद पहुंचेंगे। ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के आयोजक श्यामकानु महंता और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ मोरीगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पढ़ें पूरी खबर…

राजीव के हत्यारे की विजय ने की तारीफ, कहा- ईलम तमिलों को दिया मां जैसा प्यार अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मास्टरमाइंड प्रभाकरण की तारीफ कर विवाद खड़ा कर दिया है। देश में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों की आवाज उठाने को आवश्यकता पर जोर देते हुए विजय ने कहा कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के पूर्व प्रमुख प्रभाकरण की तारीफ करते हुए उन्हें ईलम तमिलों के लिए मां समान बताया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, जिस दौरान विजय यह भाषण दे रहे थे, जनता में लोग प्रभाकरण की तस्वीर लेकर भी खड़े हुए थे। पढ़ें पूरी खबर…

माथे पर तिलक और... गरबा से पहले आयोजकों को VHP की सलाह, भड़की कांग्रेस शारदीय नव रात्रि के दौरान होने वाले गरबा आयोजन को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र के सभी आयोजकों को सलाह दी है। परिषद की तरफ से कहा गया है कि गरबा एक हिंदू कार्यक्रम है, ऐसे में इसमें केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। परिषद की तरफ से कहा गया कि गरबा में आने वाले लोगों का सबसे पहले आधार कार्ड चैक किया जाए, ताकि कोई गैर हिंदू इसमें प्रवेश न करे। इतना ही नहीं परिषद ने आयोजकों को सलाह दी है कि पंडाल में आने के वाले सभी लोगों के माथे पर तिलक भी लगाया जाए। पढ़ें पूरी खबर…

24 घंटे में वापस लौटें अमेरिका, H1B वीजा होल्डर से बोलीं मेटा और माइक्रोसॉफ्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आप्रवासियों पर नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने के बाद, Meta और Microsoft ने अपने H1B वीजा होल्डर कर्मचारियों से 24 घंटे के अंदर अमेरिका वापस लौटने को कहा है। दरअसल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने H1B वीजा होल्डर्स को अमेरिका न छोड़ने की सलाह दी, कम से कम 14 दिनों के लिए। एनडीटीवी प्रॉफिट को मिले इंटरनल ईमेल के अनुसार, कंपनियों ने अमेरिका के बाहर रह रहे कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर देश लौटने को कहा, ताकि दोबारा प्रवेश करने में परेशानी न हो। ईमेल में कर्मचारियों से "निकट भविष्य" तक इन निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। बता दें कि अब H1B वीजा के लिए अमेरिका करीब 88 लाख रुपये की फीस वसूलेगा। पढ़ें पूरी खबर…