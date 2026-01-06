Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHimanta Biswa Sarma says There are jihadists in Assam killing of Hindus in Bangladesh
असम में जिहादी हैं और 10 सालों से इसके सबूत मिल रहे, हिमंत बिस्वा सरमा ने क्या कहा

असम में जिहादी हैं और 10 सालों से इसके सबूत मिल रहे, हिमंत बिस्वा सरमा ने क्या कहा

संक्षेप:

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में जिहादी हैं और पिछले 10 वर्षों में हमें इसका प्रमाण बार-बार मिलता रहा है। उन्होंने कहा, ‘हो सकता है कि अभी भी कुछ छिपे हुए हों, जो स्लीपर सेल्स में काम कर रहे हों। ये सभी चीजें चिंता का कारण हैं।’

Jan 06, 2026 03:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश की स्थिति, विशेष रूप से वहां हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। हिंदू लोगों पर हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति चिंताजनक हो गई है। इसका असर असम में भी महसूस किया जा सकता है। हमें सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। हमें स्थिति पर नजर रखनी होगी और बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को समर्थन भी प्रदान करना होगा।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:हमें भारत की जरूरत, अमेरिका के ‘पागलपन’ को रोकने के लिए इस देश ने लगाई गुहार

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में जिहादी हैं और पिछले 10 वर्षों में हमें इसका प्रमाण बार-बार मिलता रहा है। उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि अभी भी कुछ छिपे हुए हों, जो स्लीपर सेल्स में काम कर रहे हों। इसलिए ये सभी चीजें चिंता का कारण हैं। असम की सुरक्षा हमेशा से चिंता का विषय रही है और रहेगी, जब तक कि पूरी भू-राजनीतिक स्थिति सुधार न जाए।' बांग्लादेश के नरसिंगदी शहर में अज्ञात हमलावरों ने किराना दुकान के मालिक 40 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी।

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या

यह घटना सोमवार रात हुई। इससे कुछ ही घंटों पहले बांग्लादेश के जेस्सोर जिले में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने हिंदू व्यापारी को सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जो एक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक भी थे। खबर के अनुसार, पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में दुकानदार मणि चक्रवर्ती पर सोमवार रात करीब 11 बजे हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। पलाश पुलिस थाना प्रमुख शाहेद अल मामून ने बताया कि मणि शिबपुर उपजिला के साधरचार यूनियन निवासी मदन ठाकुर के बेटे थे।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Assam Hindu Muslim
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।