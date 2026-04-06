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पाक से मेरे खिलाफ मैटीरियल लाई कांग्रेस, 10 दिन में वहां असम पर हुए 11 शो: हिमंत बिस्वा सरमा

Apr 06, 2026 10:38 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटी
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सरमा ने कहा कि कल पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। एक दिल्ली और एक गुवाहाटी में की गई। हमने अपनी रिसर्च में पाया कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा मैटीरियल पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था। बीते 10 दिनों में पाकिस्तान के चैनल ने असम के चुनाव पर ही 11 टॉक शो किए हैं।

पाक से मेरे खिलाफ मैटीरियल लाई कांग्रेस, 10 दिन में वहां असम पर हुए 11 शो: हिमंत बिस्वा सरमा

पुवअसम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होने वाला है और उससे पहले पाकिस्तान से लेकर दुबई तक की चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के नाम दुबई में प्रॉपर्टी और अमेरिका में कंपनी होने के आरोप लगाए तो वहीं सीएम ने इसमें पाकिस्तानी ऐंगल बता दिया। उन्होंने सोमवार को कहा, 'कल पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। एक दिल्ली में हुई और एक गुवाहाटी में की गई। हमने अपनी रिसर्च में पाया कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा मैटीरियल पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था। बीते 10 दिनों में पाकिस्तान के चैनल ने असम के चुनाव पर ही 11 टॉक शो किए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।'

उन्होंने कहा कि हर टॉक शो में अंत में यही कहा जाता था कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुईं, उसमें भी निश्चित तौर पर पाकिस्तान का लिंक है। मुझे भरोसा है कि कानूनी एजेंसियां इस मामले की जांच में यह तथ्य भी ध्यान रखेंगी। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जब आप फर्जी दस्तावेजों के जरिए जनता में कोई मुद्दा उठाते हैं तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 468 लगती है। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता है और इसमें सख्त प्रावधान हैं।

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असम के सीएम ने कहा कि यदि कोई फर्जी दस्तावेजों के जरिए चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसमें सख्त सजा है। यहां तक कि उम्रकैद भी हो सकती है। मेरी पत्नी ने कल एक एफआईआर दर्ज करा दी है। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मुझे यकीन है कि पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज करेगी और फिर कानून के अनुसार सख्त ऐक्शन लेगी। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अब भी अपने आरोपों पर कायम हैं।

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पवन खेड़ा अब भी अपने आरोपों पर कायम- इनकार क्यों नहीं कर रहे हिमंत

उनका कहना है कि क्या हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बात से इनकार किया है कि उनके पास दुबई में कोई संपत्ति नहीं है। क्या वे इस बात से मना कर रहे हैं कि अमेरिका में उनकी कोई कंपनी नहीं है। क्या वे इस बात से मना कर रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी उनकी शेल कंपनियां नहीं हैं? हम हर दिन ज्यादा से ज्यादा सबूत देंगे। अभी तो बहुत कुछ हम लाने वाले हैं। आखिर हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनाव के अपने एफिडेविट में दुबई वाली संपत्ति क्यों छिपाई, जिसका मालिकाना हक उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास है। पवन खेड़ा ने कहा कि यदि हिमंत इन आरोपों से इनकार कर दें तो कोई बात की जाए।

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लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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