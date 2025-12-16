Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newshimanta biswa sarma says Bangladeshi statements separation Northeast India irresponsible
‘भारत चुप नहीं रहेगा’, बांग्लादेशी नेताओं पर क्यों भड़क गए हिमंत बिस्वा सरमा

संक्षेप:

Dec 16, 2025 10:40 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर भारत को अलग करने संबंधी बांग्लादेशियों के बयान को खतरनाक बताया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों का एक वर्ग बार-बार यह कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को पड़ोसी देश में मिला दिया जाना चाहिए, जो कि गैरजिम्मेदाराना और खतरनाक बयान है। भारत इस पर चुप नहीं रहेगा।

सरमा बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता हसनत अब्दुल्ला के सोमवार के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नई दिल्ली उनके देश (बांग्लादेश) को अस्थिर करने का प्रयास करती है, तो ढाका को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग कर देना चाहिए और क्षेत्र में अलगाववादी तत्वों को समर्थन देना चाहिए।

हिमंत सरमा की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने लुमडिंग में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘पिछले एक साल से उस देश से बार-बार ऐसे बयान आ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को अलग करके बांग्लादेश का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए।’ सरमा ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश इसके बारे में सोच भी कैसे सकता है?

सीएम सरमा ने कहा कि इसके बारे में सोचना भी गलत है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों की सोच ही गलत है। सरमा ने कहा कि इस मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और बांग्लादेश को किसी भी तरह से ज्यादा मदद नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए कि अगर वे इसी तरह का व्यवहार करते रहे तो हम चुप नहीं बैठेंगे।’

हसनत अब्दुल्लाह कौन है

हसनत अब्दुल्लाह पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सोमवार को दावा किया कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भौगोलिक रूप से कमजोर हैं क्योंकि वे मुख्य भारत से जुड़ने के लिए संकीर्ण सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर हैं। मालूम हो कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चला रहे हैं। उन्होंने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र (जिसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है) पर बार-बार टिप्पणियां की हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
