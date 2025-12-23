Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsHimanta Biswa Sarma says Assam will become part of Bangladesh if number of immigrants rise by another 10 percent
… तो खुद ही बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा असम, हिमंत सरमा ने कर दिया आगाह

… तो खुद ही बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा असम, हिमंत सरमा ने कर दिया आगाह

संक्षेप:

इससे पहले हिमंत सरमा ने सोमवार को कहा था कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति की नई लहर के मद्देनजर असम हाई अलर्ट पर है। सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार बांग्लादेश के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है।

Dec 23, 2025 08:46 pm ISTJagriti Kumari भाषा, चाबुआ
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को दावा किया है कि अगर पूर्वोत्तर राज्य असम में रहने वाले पड़ोसी देश के लोगों की संख्या में 10 प्रतिशत की और वृद्धि हो गई तो असम खुद ही बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। एक आधिकारिक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि वह पिछले पांच सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

हिमंत सरमा ने इस दौरान बांग्लादेश के एक नेता द्वारा पूर्वोत्तर का पड़ोसी देश में विलय करने के बारे में की गई कथित टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘असम में 40 प्रतिशत आबादी बांग्लादेशी मूल की है। अगर यह संख्या 10 प्रतिशत और बढ़ जाती है तो हम खुद ही इसमें शामिल हो जाएंगे।’’ सरमा ने कहा, ‘‘इसीलिए मैं पिछले पांच वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं।’’

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के ‘नेशनल सिटिजन पार्टी’ (एनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत विरोधी बयान दिया था। हसनत ने कहा था कि ढाका को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ‘‘अलग-थलग’’ कर देना चाहिए और अगर भारत उनके देश को अस्थिर करने का प्रयास करती है तो क्षेत्र में अलगाववादी तत्वों को समर्थन देना चाहिए।

मुख्यमंत्री हिमंत ने इससे पहले सोमवार को कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति की नई लहर के मद्देनजर असम ‘हाई अलर्ट’ पर है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बांग्लादेश के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने देखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है...बांग्लादेश में वर्तमान सत्ता में बैठे लोग पूर्वोत्तर भारत को अपने देश में शामिल करने की बात कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि बांग्लादेश से लोगों ने समय-समय पर असम में प्रवेश किया और असम ‘ऐसे लोगों से भरा पड़ा है।’ सरमा ने कहा, ‘‘हमें सतर्क रहना होगा और उस देश के घटनाक्रम पर पैनी नजर रखनी होगी।’’

