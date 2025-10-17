जुबिन गर्ग मौत मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन, कहां तक पहुंची जांच; सीएम सरमा ने बताया

संक्षेप: सीएम ने कहा, ‘फास्ट-ट्रैक कोर्ट के साथ-साथ असम के महाधिवक्ता की सिफारिश पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का फैसला किया है। हम सिंगापुर सरकार के भी आभारी हैं, जिन्होंने असम पुलिस दल को सिंगापुर जाने की इजाजत दी।’

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उन्होंने केस की जांच और उनकी स्मृति में स्मारक बनाने को लेकर कई अहम फैसलों की घोषणा भी की। सरमा ने कहा, 'हमने एक शक्तिशाली समिति का गठन किया है, जो जुबिन गर्ग के समाधि स्थल के डिजाइन और ड्राइंग को मंजूरी देगी। इसमें उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग के साथ-साथ उनके परिवार और दोस्त शामिल हैं।' उन्होंने आगे बताया कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि एसआईटी ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे समय पर चार्जशीट दाखिल कर सकेंगे। SIT ने इस मामले में बहुत सराहनीय प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट के साथ-साथ हमने असम के महाधिवक्ता की सिफारिश पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का फैसला किया है। हम सिंगापुर सरकार के भी आभारी हैं, जिन्होंने असम पुलिस दल को 21 अक्टूबर को सिंगापुर जाने की इजाजत दी। यह असम सरकार की लगातार मांग थी।' उन्होंने आगे बताया, 'मैंने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की, जिन्होंने तुरंत सिंगापुर अधिकारियों से बात की और असम पुलिस दल को सिंगापुर जाने की अनुमति न मिलने पर मेरी चिंता जताई। डॉ. जयशंकर के हस्तक्षेप के कारण सिंगापुर ने असम पुलिस दल के दौरे को मंजूरी दे दी।'