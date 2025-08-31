Himanta Biswa Sarma Asks Muslim man to join BJP Assam CM posts video मुसलमान शख्स से बोले हिमंता, तुम BJP जॉइन कर लो; लिखा-सबका भला भाजपा से जुड़ने में, India News in Hindi - Hindustan
मुसलमान शख्स से बोले हिमंता, तुम BJP जॉइन कर लो; लिखा-सबका भला भाजपा से जुड़ने में

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वह एक मुसलमान व्यक्ति को भाजपा जॉइन करने की सलाह दे रहे हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, दिसपुरSun, 31 Aug 2025 09:53 PM
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वह एक मुसलमान व्यक्ति को भाजपा जॉइन करने की सलाह दे रहे हैं। हिमंता ने एक्स पर पोस्ट किए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘सबका भला भाजपा से जुड़ने में हैं।’ यह वीडियो एक्स पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं, लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं।

वीडियो में क्या आया नजर
इस वीडियो में नजर आ रहा है कि सीएम हिमंता किसी कार्यक्रम से बाहर निकल रहे हैं। वहां पर टोपी पहने एक मुसलमान व्यक्ति खड़ा है। हिमंता उस व्यक्ति को गले लगाते हैं। इसके बाद वह उससे पूछते हैं, ‘आप कैसे हैं? अच्छे हैं?’ जवाब में वह मुसलमान व्यक्ति गर्दन हिलाता हुआ मुस्कुराता रहता है। इसके बाद हिमंता उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ते जाते हैं। इस बीच वह उससे लगातार बातें करते हैं।

तरह-तरह के कमेंट्स
असम के मुख्यमंत्री के एक्स अकाउंट पर लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ लोग तो हिमंता सरमा को ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, ‘जैसे आपका भला हो गया’। एक अन्य यूजर ने लिखा है, ‘ये लोकतांत्रिक देश है किसको कहां जुड़ना है ये ये कोई हिमंत बिस्वा सरमा तय नहीं करेगा सबको अपना दल और नेता चुनने की समझ और अधिकार है।’ गौरतलब है कि असम में बेदखली अभियान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुस्लिम तंजीम इस अभियान को लेकर हिमंता सरमा के विरोध में है।

