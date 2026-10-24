17 की उम्र में ही पहला केस, अमेरिका में गिरफ्तार किया गया हिमांशु भाऊ; लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन
हरियाणा से दिल्ली एनसीआर तक दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया है। वह अमेरिका से ही बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था। 17 साल की उम्र में ही उसपर पहला केस दर्ज हुआ था।
भारत की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल खतरनाक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने उसे अरेस्ट किया है। भारत में हत्या, वसूली, किडनैपिंग से जुड़े उसपर दर्जनों केस दर्ज हैं। दिल्ली-एनसीआर से लेकर हरियाणा और पंजाब तक उसका आतंक था। पहले पता चला था कि वह पुर्तगाल में है। हालांकि अमेरिकी एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं अब भारतीय एजेंसियां उसे भारत लाने के प्रयास करेंगी ताकि उसपर मुकदमा चलाया जा सके।
17 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में आ गया हिमांशु
हिमांशु भाऊ ने 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। उसके खिलाफ हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कई मुकदमें दर्ज हैं। 2022 में हरियाणा में 24 घन्टे में तीन हत्याएं और एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग के बाद हिमांशु भाऊ ने जिम्मेदारी ली थी। हिमांशु भाऊ नीरज बवाना, बमबिहा गैंग के साथ काम करता था और इनके करीब था, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ गैंग से हिमांशु भाऊ गैंग की कट्टर दुश्मनी है।
बाल सुधार गृह से ही फरार हो या था हिमांशु भाऊ
हिमांशु भाऊ रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला है, इसके गांव में इसको हिमांशु रिटोली कर नाम से बुलाया जाता था। हिमांशु भाऊ बाल सुधार गृह से फरार हो गया था और उसके साथ करीब 20 और भी नाबालिग फरार हो गए थे। हिमांशु पहले पुर्तगाल भागा था और उसके बाद अमेरिका में बैठकर भारत में गैंग चला रहा था जिसके बाद 2023 में इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।
कुख्यात गैंगस्टर एनआईए के साथ ही एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की भी मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में है। उसे कई गुर्गों को पहले भी गिरफ्तार किया गया है। 17 साल की उम्र में ही उसके खिलाफ हत्या का मुकदमादर्ज हो गया था। रोहतक और झज्जर के बाद उसका नेटवर्क दिल्ली तक पहुंच गया। उसका नाम 2019 में रिटौली गांव से ही जुड़े एक मामले में आया था।
इसके बाद उसके खिलाफ न्यू मॉडल टाउन यूनियन के प्रधान संजय पुनिया से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। जब जमानत पर बाहर आया तो 2020 में फायरिंग मामले में उसका नाम आ गया। अक्टूबर 2020 में वह हिसार की बोस्टल जेल से भाग निकला। 2021 में एक घर में घुसकर फायरिंग मामले में वह आरोपी बना। इसके बाद 2022 में हंसराज की हत्या मामले में हिमांशु भाऊ का नाम आया था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें