लखनऊ जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

बेंगलुरु से लखनऊ जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी मिलने के बाद उसे वापस मोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट पर एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। विमान की जांच की जा रही है।

शनिवार को देर शाम बेंगलुरु से लखनऊ के लिए जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद पायलट ने विमान को वापस बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए मोड़ लिया। सुरक्षा की दृष्टि से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद विमान को जांच के लिए ले जाया गया है। फिलहाल नोट लिखने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

एएनआई कि रिपोर्ट के मुताबिक यह घटनाक्रम उस वक्त सामने आया, जब बेंगलुरु से लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E-451 में केबिन मेम्बर को एक नोट मिला। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस नोट में लिखा था, "यह फ्लाइट 6.30 पर हाईजैक होने वाली है। इस बात को इग्नोर किया, तो अंजाम भुतने के लिए तैयार रहना"

रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही क्रू को इस नोट की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ही पायलट को सूचित किया। इसके बाद एयर ट्रैफिक कमांड को सिग्नल भेजा गया, और एहतियात के तौर पर फ्लाइट को वापस बेंगलुरु के लिए मोड़ लिया गया।

फ्लाइट रडार के मुताबिक, बेंगलुरु से उड़ान भरने के बाद यह प्लेन कुल मिलाकर 51 मिनट हवा में रहा।

एयरलाइन की तरफ से जारी किए गए बयान में इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई। बयान में कहा गया, "07 नवंबर 2026 को बेंगलुरु से लखनऊ जा रही इंडिगो की उड़ान 6E 451 में एक सुरक्षा खतरे की सूचना मिली। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। पायलटों ने आवश्यक सुरक्षा जांच के लिए विमान को वापस शुरुआती स्थान (बेंगलुरु) पर लाने का फैसला किया।"