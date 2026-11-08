लखनऊ जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित
बेंगलुरु से लखनऊ जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी मिलने के बाद उसे वापस मोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट पर एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। विमान की जांच की जा रही है।
शनिवार को देर शाम बेंगलुरु से लखनऊ के लिए जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद पायलट ने विमान को वापस बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए मोड़ लिया। सुरक्षा की दृष्टि से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद विमान को जांच के लिए ले जाया गया है। फिलहाल नोट लिखने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
एएनआई कि रिपोर्ट के मुताबिक यह घटनाक्रम उस वक्त सामने आया, जब बेंगलुरु से लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E-451 में केबिन मेम्बर को एक नोट मिला। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस नोट में लिखा था, "यह फ्लाइट 6.30 पर हाईजैक होने वाली है। इस बात को इग्नोर किया, तो अंजाम भुतने के लिए तैयार रहना"
रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही क्रू को इस नोट की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ही पायलट को सूचित किया। इसके बाद एयर ट्रैफिक कमांड को सिग्नल भेजा गया, और एहतियात के तौर पर फ्लाइट को वापस बेंगलुरु के लिए मोड़ लिया गया।
फ्लाइट रडार के मुताबिक, बेंगलुरु से उड़ान भरने के बाद यह प्लेन कुल मिलाकर 51 मिनट हवा में रहा।
एयरलाइन की तरफ से जारी किए गए बयान में इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई। बयान में कहा गया, "07 नवंबर 2026 को बेंगलुरु से लखनऊ जा रही इंडिगो की उड़ान 6E 451 में एक सुरक्षा खतरे की सूचना मिली। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। पायलटों ने आवश्यक सुरक्षा जांच के लिए विमान को वापस शुरुआती स्थान (बेंगलुरु) पर लाने का फैसला किया।"
बयान में आगे कहा गया, "हम अपने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। हम इस परेशानी को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यात्रियों को रिफ्रेशमेंट देना और उन्हें लगातार अपडेट देना शामिल है। जरूरी मंजूरी मिलने के बाद यह उड़ान अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगी। इंडिगो में, हमारे ग्राहकों, क्रू और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें