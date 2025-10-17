Hindustan Hindi News
हिजाब विवाद के बाद दूसरे स्कूल में दाखिला लेगी छात्रा, प्रिंसिपल ने रखी एक शर्त

संक्षेप: छात्रा के पिता ने बताया कि उन्होंने उसके दाखिले के लिए दूसरे विद्यालयों से संपर्क किया है। हम एक स्कूल से बातचीत कर रहे हैं जो उसे दाखिला देने के लिए राजी हो गया है लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

Fri, 17 Oct 2025 03:05 PMNiteesh Kumar भाषा
केरल के कोच्चि में चर्च की ओर से चलाए जाने वाले स्कूल में हिजाब पहनने पर विवाद गहरा गया है। छात्रा के माता-पिता ने अपनी बेटी के तनाव में होने का हवाला देते हुए उसका दाखिला किसी अन्य संस्थान में कराने का फैसला किया है, जबकि स्कूल ने कहा कि अगर लड़की नियमों का पालन करती है तो वह पढ़ाई जारी रख सकती है। सेंट रीटा पब्लिक स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा के पिता ने शुक्रवार को बताया कि उनकी बेटी उस स्कूल में वापस नहीं जाएगी। इस बीच, छात्रा का समर्थन कर रहे केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इसे आश्चर्यजनक और विडंबनापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एक शिक्षिका ने छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जबकि वह खुद स्कार्फ पहने हुए थीं।

छात्रा के पिता ने कहा, ‘हिजाब वाली घटना के बाद से मेरी बेटी बहुत तनाव में है। उसने साफ कह दिया था कि वह वहां नहीं जाना चाहती। इसलिए हमने उसकी इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया है।’ छात्रा के पिता ने बताया कि उन्होंने उसके दाखिले के लिए दूसरे विद्यालयों से संपर्क किया है। हम एक स्कूल से बातचीत कर रहे हैं जो उसे दाखिला देने के लिए राजी हो गया है लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवाद शुरू होने के बाद से न तो शिक्षकों और न ही सेंट रीटा स्कूल के प्रबंधन ने परिवार से संपर्क किया है। उन्होंने कहा, ‘मेरी बेटी पिछले दो दिन से स्कूल नहीं गई है और स्कूल ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है।’

स्कूल की ड्रेस कोड पॉलिसी का दिया हवाला

यह विवाद तब शुरू हुआ जब स्कूल ने अपनी ड्रेस कोड पॉलिसी का हवाला देते हुए छात्रा के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई। बाद में यह मुद्दा एक बड़े विवाद में बदल गया, जब सामान्य शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने छात्रा का समर्थन किया। छात्रा के माता-पिता 10 अक्टूबर को अन्य लोगों के साथ स्कूल पहुंचे और उन्होंने प्रबंधन के रुख पर सवाल उठाया जिसके बाद स्कूल ने दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी। केरल हाई कोर्ट ने बाद में स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान किए जाने का निर्देश दिया। शिवनकुट्टी ने शुरुआत में स्कूल की आलोचना की, लेकिन बाद में कहा कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। उन्होंने हाल में स्कूल प्रबंधन से सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी से बचने को कहा है।

प्रिंसिपल का क्या है मामले पर बयान

इस बीच, सेंट रीटा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना एल्बी ने कहा कि अगर छात्रा स्कूल के नियमों का पालन करने के लिए राजी है तो संस्थान उसे कक्षा में बैठने की अनुमति देने को तैयार है। सिस्टर हेलेना ने पत्रकारों से कहा, ‘अगर हमारी छात्रा स्कूल के नियमों और शर्तों का पालन करते हुए वापस आती है, तो हम उसे पढ़ाने और पहले दिन किए गए वादे के अनुसार उसकी पढ़ाई पूरी करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा।’ उन्होंने और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला अदालत में है। उन्होंने कहा, ‘हम अदालत और सरकार दोनों का सम्मान करते हैं। यह आगे भी जारी रहेगा। कृपया सांस्कृतिक सद्भाव, शांति और प्रेम फैलाएं।’

