कुरुक्षेत्र में भिड़ीं दो तेज रफ्तार कारें, पांच की मौके पर ही मौत; दरवाजे काटकर निकालने पड़े शव

कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग पर एक भयंकर सड़क हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि कारों के परखच्चे उड़ गए।

कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा एक शख्स की हालत गंभीर बताई गई है। जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर घराडसी गांव के पास दोनों तेज रफ्तार कारें भिड़ गईं। स्विफ्ट कार में 6 लोग सवार थे और वे माता के मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे। घटना सोमवार सुबह 7 बजे की है।

पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। स्विफ्ट में बुबका गांव का रहने वाला परिवार सवार था। परिवार के 6 लोगों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में से लोगों को गेट काटकर निकालना पड़ा। मरने वालों की पहचान प्रवीण पुत्र स्वराज, पवन और राजेंद्र के तौर पर हुई है। इसके अलावा पवन की पत्नी उर्मिला और संजय की पत्नी सुमन की भी मौत हो गई है।

18 साल की वंशिका बुरी तरह घायल हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गाय है। कार में सवार चार लोग घायल हुए हैं जिनकी पहचान संतोष, ऋषि पाल, धर्मपाल की पत्नी और ऋषि पाल की पत्नी लीला देवी के तौर पर हुई है। वे अंबाला के मुलाना में इलाज के लिए जा रहे थे। लीला देवी की हाल ही में सर्जरी हुई थी। ऐसे में वह फॉलोअप के लिए अस्पताल जा रही थीं।