CJI सूर्यकांत के कोर्ट रूम में हाई वोल्टेज ड्रामा, लेडी वकील ने ऐसा क्या किया कि बुलाना पड़ा कोर्ट मार्शल

High Voltage Drama in SC: देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आज (बुधवार, 3 दिसंबर को) तब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जब किसी मामले की सुनवाई कर रही इस पीठ के सामने अचानक एक महिला वकील बिना किसी फाइलिंग के पहुंच गई और अपने करीबी दोस्त की कथित हत्या के मामले का उल्लेख करने लगी। उक्त महिला वकील ने दावा किया कि उसके करीबी दोस्त की हत्या दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में हुई है। लेडी वकील ने CJI को बताया कि उसने तब फायर ब्रिगेड से अपने दोस्त की डेड बॉडी देखने को कहा था। महिला ने कोर्ट से कहा कि उसे भी अपनी हत्या का डर सता रहा है। उसने इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कराने की मांग की।

इतना सुनते ही CJI सूर्यकांत ने कह दिया, “नेक्स्ट केस प्लीज।” यानी लेडी वकील की फरियाद पर कोई खास एक्शन न लेते हुए दूसरे केस की सुनवाई शुरू कर दी। हालांकि, इस दौरान CJI ने एक अन्य वकील को उनकी मदद करने को कहा लेकिन उस महिला वकील ने कोर्ट रूम छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर CJI ने कहा, "आप बार की मेंबर हैं, कृपया प्रोसीजर फॉलो करें। हम मदद करना चाहते हैं।" CJI ने सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा ​​से उनकी मदद करने को कहा।

मदद पर और भड़क गईं महिला वकील जब सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा ने उनकी मदद करनी चाही तो महिला वकील गुस्से में और चिल्लाने लगीं। इसी बीच, बेंच ने कोर्ट मार्शल बुलवा लिया। यह देख महिला वकील और भड़क गईं। उसने गार्ड से तुरंत कहा, "एक मिनट, बदतमीज़ी मत करना।" उस लेडी वकील ने सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा से भी कहा कि मुझसे ऐसे बात मत करो, तुम भी शायद वकील हो।