Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHigh Voltage drama in CJI Suryakant Court room Why lady Advocate refuge to leave SC bench calls Court Marshal
CJI सूर्यकांत के कोर्ट रूम में हाई वोल्टेज ड्रामा, लेडी वकील ने ऐसा क्या किया कि बुलाना पड़ा कोर्ट मार्शल

CJI सूर्यकांत के कोर्ट रूम में हाई वोल्टेज ड्रामा, लेडी वकील ने ऐसा क्या किया कि बुलाना पड़ा कोर्ट मार्शल

संक्षेप:

जब सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा ने उनकी मदद करनी चाही तो महिला वकील गुस्से में और चिल्लाने लगीं। इसी बीच, बेंच ने कोर्ट मार्शल बुलवा लिया। यह देख महिला वकील और भड़क गईं।

Wed, 3 Dec 2025 03:15 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

High Voltage Drama in SC: देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आज (बुधवार, 3 दिसंबर को) तब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जब किसी मामले की सुनवाई कर रही इस पीठ के सामने अचानक एक महिला वकील बिना किसी फाइलिंग के पहुंच गई और अपने करीबी दोस्त की कथित हत्या के मामले का उल्लेख करने लगी। उक्त महिला वकील ने दावा किया कि उसके करीबी दोस्त की हत्या दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में हुई है। लेडी वकील ने CJI को बताया कि उसने तब फायर ब्रिगेड से अपने दोस्त की डेड बॉडी देखने को कहा था। महिला ने कोर्ट से कहा कि उसे भी अपनी हत्या का डर सता रहा है। उसने इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कराने की मांग की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इतना सुनते ही CJI सूर्यकांत ने कह दिया, “नेक्स्ट केस प्लीज।” यानी लेडी वकील की फरियाद पर कोई खास एक्शन न लेते हुए दूसरे केस की सुनवाई शुरू कर दी। हालांकि, इस दौरान CJI ने एक अन्य वकील को उनकी मदद करने को कहा लेकिन उस महिला वकील ने कोर्ट रूम छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर CJI ने कहा, "आप बार की मेंबर हैं, कृपया प्रोसीजर फॉलो करें। हम मदद करना चाहते हैं।" CJI ने सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा ​​से उनकी मदद करने को कहा।

ये भी पढ़ें:आज कल जज ज्यादा बोलने लगे हैं, CJI की रोहिंग्या वाली बात पर बोले TMC सांसद

मदद पर और भड़क गईं महिला वकील

जब सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा ने उनकी मदद करनी चाही तो महिला वकील गुस्से में और चिल्लाने लगीं। इसी बीच, बेंच ने कोर्ट मार्शल बुलवा लिया। यह देख महिला वकील और भड़क गईं। उसने गार्ड से तुरंत कहा, "एक मिनट, बदतमीज़ी मत करना।" उस लेडी वकील ने सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा से भी कहा कि मुझसे ऐसे बात मत करो, तुम भी शायद वकील हो।

ये भी पढ़ें:EC को क्या बोले प्रशांत भूषण, CJI को कहना पड़ा- खुद को दलीलों तक सीमित रखें

कोर्ट का माइक म्यूट कर दिया गया

लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट रूम में हंगामा देखते हुए फौरन कोर्ट का माइक म्यूट कर दिया गया। इसके बावजूद, महिला वकील कोर्ट रूम ना छोड़ने पड़ अड़ी रहीं। आखिरकार, बेंच ने उसे सही कानूनी मदद देने का आश्वासन दिया तब कोर्ट की महिला ऑफिसर्स और सीनियर एडवोकेट्स की मदद से उसे शांत कराया जा सका और कोर्ट रूम से बाहर निकाला जा सका।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
cji suryakant Supreme Court Supreme Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।