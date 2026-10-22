'तुम चैन से कैसे सो सकते हो', मुंबई का प्रदूषण देख भड़का हाईकोर्ट; खूब लताड़ा
मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि मुंबई का प्रदूषण दिल्ली से भी आगे निकलना हैरान करने वाला है। पुलिस और नागरिक निकायों को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कई निर्देश दिए।
मुंबई में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि समुद्र किनारे बसा मुंबई शहर प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी दिल्ली से भी आगे निकल रहा है। हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर रोक से जुड़े आदेशों को ठीक से लागू नहीं करने पर पुलिस और नागरिक निकायों को फटकार लगाई।
जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने बुधवार को प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB), नागरिक अधिकारियों और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। यह मामला प्रदूषण पर अदालत की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका से जुड़ा है।
समुद्र किनारे होने के बावजूद प्रदूषण क्यों बढ़ रहा?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान जस्टिस कुलकर्णी ने कहा कि मुंबई को अपनी भौगोलिक स्थिति का स्वाभाविक फायदा मिलता है, लेकिन इसके बावजूद शहर की हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है। उन्होंने समुद्री हवा और खुले स्थानों का जिक्र करते हुए कहा कि मुंबई का आसमान साफ रहना चाहिए।
अदालत ने यह भी चिंता जताई कि प्रदूषण के स्तर के मामले में मुंबई अब दिल्ली को पीछे छोड़ रही है। पीठ के मुताबिक, मंगलवार को शहर में दृश्यता घटकर 500 मीटर से भी कम रह गई थी। जस्टिस कुलकर्णी ने अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब लाखों नागरिक आपात स्थिति जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी चैन से कैसे सो सकते हैं।
पटाखों और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर रोक लागू नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि उसके पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। अदालत ने विशेष रूप से जुलूसों में म्यूजिक सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए पूर्व अनुमति लेने और निर्धारित डेसीबल सीमा का पालन करने की शर्तों को लागू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई।
पीठ ने यह भी कहा कि व्यस्त सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे जलाने पर प्रभावी नियंत्रण नहीं दिख रहा है। अदालत के मुताबिक, उसके आदेशों का बार-बार उल्लंघन हो रहा है और संबंधित अधिकारी बुनियादी निर्देशों का पालन कराने में भी सुस्ती दिखा रहे हैं।
पुलिस कमिश्नर को SOP बनाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सभी पुलिस थानों के प्रभारियों के साथ बैठक करने और नियमों को लागू कराने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया है।
पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि भी करनी होगी कि सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे जलाने और बिना अनुमति साउंड सिस्टम चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
अदालत ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस की लापरवाही से नागरिकों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
24 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश दिया कि वे 24 अक्टूबर तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जन-जागरूकता से जुड़े नोटिस जारी करें। दोनों संस्थाओं को निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले हलफनामे भी दाखिल करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।
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