कहां है पूजा समितियों के खर्चे का हिसाब? HC ने मांगा जवाब; CM ममता ने किया है अनुदान बढ़ाने का ऐलान

कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूजा समितियों की अनुदान राशि में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया है। इस बीच हाईकोर्ट ने इन समितियों को सुना दिया।

Jagriti Kumari वार्ता, कोलकाताMon, 25 Aug 2025 05:48 PM
कहां है पूजा समितियों के खर्चे का हिसाब? HC ने मांगा जवाब; CM ममता ने किया है अनुदान बढ़ाने का ऐलान

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से उन दुर्गा पूजा समितियों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है जिन्होंने पिछले साल अदालत के आदेश के बावजूद खर्चे से जुड़ा प्रमाणपत्र जमा नहीं किया था। जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस स्मिता दास डे की पीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या ऐसी समितियों को इस साल भी नया अनुदान दिया जा रहा है? इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी जहां राज्य को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि कि पूजा आयोजकों को पहले ही खर्चे से जुड़ा प्रमाणपत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि सरकार से मिले धन का उपयोग कैसे किया गया। HC ने पूछा, “कितनी समितियों ने प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किए हैं? इसके बावजूद क्या उन्हें अभी भी धनराशि मिल रही है?” इस दौरान महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि मार्च 2023 में राज्य ने 500 से अधिक समितियों ने धनराशि प्राप्त होने की सूचना दी थी, जिनमें से 36 ने उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं किए। महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई में विस्तृत जवाब पेश करेगी।

ये भी पढ़ें:चुनावों से पहले ममता का बड़ा दांव; 40000 समितियों को 1.10 लाख का अनुदान, कर माफ

बता दें कि कोर्ट में कार्यकर्ता सौरव दत्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें उन्होंने करदाताओं के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य और शमीम अहमद ने तर्क दिया कि सरकार विकास कार्यों के लिए धन का उपयोग करने की बजाय इसे पूजा समितियों में बांट रही है। हालांकि राज्य ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है कि अनुदान जन कल्याण के लिए हैं। उन्होंने सेफ ड्राइव सेव लाइफ जैसे अभियानों और कोविड-संबंधी प्रतिबंधों का हवाला दिया, जहां इस धन का उपयोग किया गया था।

ये भी पढ़ें:बंगाल लौट रहे मजदूरों के लिए ममता सरकार की योजना, हर महीने मिलेंगे 5 हजार

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल राज्य भर के लगभग 40,000 पूजा आयोजकों में से प्रत्येक को 1.1 लाख रुपये का एकमुश्त मानदेय देने की घोषणा की है। इसमें कुल 450 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है। पिछले साल सरकार ने हर समिति को 85,000 रुपए दिए थे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजकों के साथ मुख्यमंत्री ने पूजा आयोजकों के लिए बिजली बिलों में 80% की छूट की भी घोषणा की है।

