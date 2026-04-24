पत्नी ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, फिर भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता? HC का क्या आदेश

फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जानकारी के मुताबिक दोनों के रिश्ते में शुरुआत से ही विवाद चल रहा था और पत्नी ने शख्स की जान लेने की कोशिश की थी।

पत्नी अगर पति को जान से मारने की कोशिश करे, ऐसी स्थिति में भी पति को उसे गुजारा भत्ता देना होगा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान इस सवाल का जवाब दिया है। इस मामले में पति को राहत देते हुए HC ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को हर महीने मेंटेनेंस देने को कहा गया था। पत्नी पर पति को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश के आरोप हैं।

हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल 25 अगस्त 2025 को लुधियाना फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक रहेगी। आदेश में पति को हर महीने 5,000 रुपए देने को कहा गया था। पति ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

क्या मामला? बार एंड बेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शख्स के वकील ने बताया कि 2019 में शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में मनमुटाव था। वकील के मुताबिक 13-14 मई की रात जब पति सोने जा रहा था, तब पत्नी ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे उसके शरीर का करीब 45 फीसदी हिस्सा जल गया। इसके बाद उसका चार महीने से ज्यादा समय तक इलाज चला।