पत्नी ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, फिर भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता? HC का क्या आदेश
फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जानकारी के मुताबिक दोनों के रिश्ते में शुरुआत से ही विवाद चल रहा था और पत्नी ने शख्स की जान लेने की कोशिश की थी।
पत्नी अगर पति को जान से मारने की कोशिश करे, ऐसी स्थिति में भी पति को उसे गुजारा भत्ता देना होगा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान इस सवाल का जवाब दिया है। इस मामले में पति को राहत देते हुए HC ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को हर महीने मेंटेनेंस देने को कहा गया था। पत्नी पर पति को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश के आरोप हैं।
हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल 25 अगस्त 2025 को लुधियाना फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक रहेगी। आदेश में पति को हर महीने 5,000 रुपए देने को कहा गया था। पति ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
क्या मामला?
बार एंड बेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शख्स के वकील ने बताया कि 2019 में शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में मनमुटाव था। वकील के मुताबिक 13-14 मई की रात जब पति सोने जा रहा था, तब पत्नी ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे उसके शरीर का करीब 45 फीसदी हिस्सा जल गया। इसके बाद उसका चार महीने से ज्यादा समय तक इलाज चला।
एक साल फरार रही पत्नी
कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में पत्नी के खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज है। उसे अग्रिम जमानत नहीं मिली थी और वह एक साल से ज्यादा समय तक फरार रही। पति के वकील ने यह भी कहा कि हत्या की कोशिश के केस में ट्रायल शुरू होने के बाद, पत्नी ने जानबूझकर मेंटेनेंस की याचिका दायर की ताकि केस में देरी हो सके। इन सभी बातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल मेंटेनेंस के आदेश पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तय की है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें