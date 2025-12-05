Hindi NewsIndia NewsHigh Court Sees No Interference in Babri Masjid Case Humayun Kabir Ready to Lay Foundation Stone
हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने से नहीं रोकेगा HC, दखल देने से किया इनकार
संक्षेप:
तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर उच्च न्यायलय से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण केस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने शांति की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी है।
Dec 05, 2025 01:15 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर उच्च न्यायलय से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण केस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने शांति की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी है। कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। विधायक ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
फैसले पर कबीर ने कहा, 'मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नींव रखूंगा। हाईकोर्ट के जज ने जो निर्णय लिया, उससे मैं बहुत खुश हूं...। मैं हाईकोर्ट के जज को बधाई देता हूं...। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है...। जो लोग हाईकोर्ट गए थे, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला है...।'
