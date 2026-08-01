अपने देश में गंदगी फैलाते हैं, विदेश जाते ही बन जाते हैं जेंटलमैन; हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि यहां के लोगों ने सड़कों को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। कोर्ट ने कहा कि लोग यहां कचरा सड़क पर फेंकते हैं जबकि विदेश जाते ही सुधर जाते हैं।
देश में स्वच्छता के प्रति लापरवाही बरतने और जगह-जगह कचरा फैलाने वालों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मुंबई की सड़कों पर गंदगी और कचरे को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि ये लोग अपने देश में गंदगी फैलाते हैं और विदेश जाकर सुधर जाते हैं और जेंटल मैन होने का नाटक करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जब विदेश में तय जगह पर कचरा डाला जा सकता है तो अपने देश में क्यों नहीं।
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने कहा कि साफ-सफाई की जिम्मेदारी समाजकी भी है। कम से कम अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बता दें कि कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास गंदगी और बदबू को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं फाइल की गई थीं। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी।
विदेश जाते ही सुधर जाते हैं लोग- HC
हाई कोर्ट ने कहा, यही लोग विदेश जाते हैं तो चॉकलेट के रैपर डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन यहां आकर बिगड़ जाते हैं। क्या यही आजादी और लोकतंत्र का मतलब है? कोर्ट ने कहा कि शहर के बीचों-बीच प्लास्टिक का ढेर है। क्या इसी तरह हम लोग एक सभ्य समाज बना रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि एमसीजीएम का 'स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई' कार्यक्रम निष्क्रियता से जूझ रहा है। ना तो लोग सहयोग कर रहे हैं और ना ही मशीनरी ठीक से काम कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सड़कें कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं हैं जहां सारा कूड़ा कचरा डाल दिया जाए। कोर्ट ने हाई कोर्ट की इमारत के पास भी कचरे के निपटान और उसे ठीक से ना उठाए जाने को लेकर फटकार लगाई।
BMC को दिया एक सप्ताह का समय
कोर्ट ने कहा कि यहां बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और यह दशा देखते हैं। जो लोग कचरा उठाते हैं वह भी ठीक से काम नहीं करते और बहुत बुरी तरह कचरा बटोरते हैं। बहुत सारा कचरा पड़ा ही रह जाता है। बेंच ने बीएमसी को एक सप्ताह का मय देते हुए कहा कि गंदगी को लेकर उचित कार्रवाई की जाए वरना कोर्ट को आदेश जारी करना होगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें