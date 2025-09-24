High Court reprimands X Russia is angry with Donald Trump ladak protest Top 5 News हाईकोर्ट ने X को लगाई फटकार, डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़क गया रूस; टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHigh Court reprimands X Russia is angry with Donald Trump ladak protest Top 5 News

हाईकोर्ट ने X को लगाई फटकार, डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़क गया रूस; टॉप 5 न्यूज

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक याचिका को खारिज करते हुए सख्त हिदायतें दी हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 06:53 PM
share Share
Follow Us on
हाईकोर्ट ने X को लगाई फटकार, डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़क गया रूस; टॉप 5 न्यूज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी कंपनियों को भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी से रूस भड़क उठा है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा, हाईकोर्ट ने X की याचिका की खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक याचिका खारिज कर दी है। याचिका में केंद्र सरकार के कुछ ऐसे आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार ने एक्स से कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहां मनमर्जी नहीं चला सकते और उन्हें भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा। पढ़ें पूरी खबर…

J-K: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में बुधवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आतंकियों की मदद करने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी की है, उसका नाम मोहम्मद कटारिया है। उसे जुलाई में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के दौरान मिले हथियारों के फॉरेंसिक जांच के बाद अरेस्ट किया गया। पढ़ें पूरी खबर…

SC-ST जैसा EBC कानून, निकायों में 30% आरक्षण; महागठबंधन का पहला संकल्प जारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का घोषणा-पत्र (चुनावी मैनिफेस्टो) आना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में मैनिफेस्टो के पहले भाग का ऐलान किया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए महागठबंधन ने कई वादे किए हैं। इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है। इसमें पंचायत और निकायों में ईबीसी को 30 फीसदी आरक्षण और एससी-एसटी की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने के वादे किए गए। पढ़ें पूरी खबर…

बिजनेसमैन हैं ट्रंप, दुनिया को... कागजी शेर बताने पर US प्रेसिडेंट पर भड़का रूस

रूस ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार करते हुए उन्हें बिजनेसमैन बताया है। क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और दुनिया को अमेरिकी तेल और गैस ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रूस की यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा भारत और रूस की लगातार आलोचना करने के बीच आई है। रूसी तेल आयात करने के चलते ट्रंप के निशाने पर भारत और चीन हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से भी रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए कहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन संग युद्ध खत्म नहीं किया तो और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रंप ने रूस को कागजी शेर भी कहा है। पढ़ें पूरी खबर…

कौन सी हैं वे मांगें जिसके लिए जल उठा लद्दाख; 4 की मौत, BJP दफ्तर आग के हवाले

लद्दाख की राजधानी लेह में बुधवार को छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय को भी नहीं छोड़ा और आग लगा दी। हिसंक प्रदर्शनों में कम से कम चार लोग मारे गए हैं। वहीं दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शन उग्र होता देख क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 15 दिन की भूख हड़ताल भी वापस ले ली है। सोनम लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने और छठी अनुसूची के विस्तार समेत तमाम अन्य मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसी समर्थन में आज सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। पढ़ें पूरी खबर…

Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।