हाईकोर्ट ने X को लगाई फटकार, डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़क गया रूस; टॉप 5 न्यूज

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक याचिका को खारिज करते हुए सख्त हिदायतें दी हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी कंपनियों को भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी से रूस भड़क उठा है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा, हाईकोर्ट ने X की याचिका की खारिज कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक याचिका खारिज कर दी है। याचिका में केंद्र सरकार के कुछ ऐसे आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार ने एक्स से कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहां मनमर्जी नहीं चला सकते और उन्हें भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा। पढ़ें पूरी खबर…

SC-ST जैसा EBC कानून, निकायों में 30% आरक्षण; महागठबंधन का पहला संकल्प जारी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का घोषणा-पत्र (चुनावी मैनिफेस्टो) आना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में मैनिफेस्टो के पहले भाग का ऐलान किया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए महागठबंधन ने कई वादे किए हैं। इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है। इसमें पंचायत और निकायों में ईबीसी को 30 फीसदी आरक्षण और एससी-एसटी की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने के वादे किए गए। पढ़ें पूरी खबर…

बिजनेसमैन हैं ट्रंप, दुनिया को... कागजी शेर बताने पर US प्रेसिडेंट पर भड़का रूस रूस ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार करते हुए उन्हें बिजनेसमैन बताया है। क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और दुनिया को अमेरिकी तेल और गैस ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रूस की यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा भारत और रूस की लगातार आलोचना करने के बीच आई है। रूसी तेल आयात करने के चलते ट्रंप के निशाने पर भारत और चीन हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से भी रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए कहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन संग युद्ध खत्म नहीं किया तो और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रंप ने रूस को कागजी शेर भी कहा है। पढ़ें पूरी खबर…