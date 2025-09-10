HC ने खारिज की चुनाव आयोग से जवाब मांगने वाली याचिका, नेपाल में हिंसा कांग्रेस की भूल? टॉप 5 न्यूज

मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहली ही इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है, ऐसे में यह याचिका सिर्फ प्रचार के दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

मद्रास हाईकोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नेपाल की हिंसा को कांग्रेस की भूल बताया है।

HC ने खारिज कर दी वोट चोरी पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने वाली याचिका, जुर्माना भी लगाया मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों पर निर्वाचन आयोग को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पढ़ें पूरी खबर…

कौन हैं सुशीला कार्की, जो बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम PM; भारत से भी कनेक्शन नेपाल में तख्तापलट और खूनी हिंसा के बाद अब नई सरकार का इंतजार किया जा रहा है। जेन-जी प्रदर्शनकारी पहले काठमांडू के मेयर बालेन शाह को देश की कमान देना चाहते थे, लेकिन अब नया नाम सामने आया है। प्रदर्शनकारी नेपाल की पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यह दावा नेपाल के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव ने किया। नेपाल की अंतरिम सरकार के मुखिया को चुनने के लिए आयोजित की गई एक वर्चुअल मीटिंग में करीब पांच हजार से ज्यादा जेन-जी युवा शामिल हुए। इसमें सुशीला कार्की को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। उनका भारत से भी कनेक्शन है। पढ़ें पूरी खबर…

नेपाल भारत का हिस्सा होता तो… पड़ोस में हिंसा को सम्राट ने कांग्रेस की भूल बताया पड़ोसी देश नेपाल में युवा आबादी के हिंसक प्रदर्शन के बाद उपजे तनाव और राजनीतिक संकट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट ने इसे कांग्रेस की भूल बताया है। उन्होंने कहा कि नेपाल अगर आज भारत का हिस्सा होता तो वहां शांति और खुशहाली होती। कांग्रेस की भूल रही कि नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश भारत का हिस्सा नहीं हैं। डिप्टी सीएम के इस बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। पढ़ें पूरी खबर…

कांग्रेस का लालू को संदेश- सबको ‘अच्छी सीट’ मिले; 2020 में 70 लड़ी थी, 51 हार गई बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत 70 विधानसभा लड़कर 19 सीट जीती कांग्रेस ने 2025 के चुनाव में सहयोगी पार्टियों के बीच ‘अच्छी सीटों’ और ‘खराब सीटों’ के संतुलित बंटवारे पर जोर दिया है। राहुल गांधी की यात्रा से उत्साहित कांग्रेस का यह संदेश लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 2020 में मात्र 12 सीट से सरकार बनाने से चूकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार मानते हैं। लालू और तेजस्वी ने इस बार कांग्रेस पर सीट कटौती का दबाव बना रखा है। पढ़ें पूरी खबर…