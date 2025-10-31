Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newshigh court big order on aadhar card correction updation
आधार कार्ड को लेकर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, बताया मूल अधिकार; UIDAI को नसीहत

आधार कार्ड को लेकर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, बताया मूल अधिकार; UIDAI को नसीहत

संक्षेप: जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की बेंच ने कहा कि आधार के जरिए कई लाभ मिलते हैं और यह सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ऐसे में आधार बनवाना या फिर उसमें किसी तरह का अपडेट कराना नागरिकों का मूल अधिकार है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़े तो यह गलत होगा।

Fri, 31 Oct 2025 01:13 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नै
share Share
Follow Us on

किसी भी शख्स के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना उसका मूलभूत अधिकार है। यह उसका वैधानिक हक भी है। ऐसे में आधार डाटा में अपडेट के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह बात कही। बेंच ने कहा कि UIDAI को यह तय करना चाहिए कि लोगों को आधार में किसी तरह का अपडेट कराने के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की बेंच ने कहा कि आधार के जरिए कई लाभ मिलते हैं और यह सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ऐसे में आधार बनवाना या फिर उसमें किसी तरह का अपडेट कराना नागरिकों का मूल अधिकार है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़े तो यह गलत होगा। बेंच ने कहा कि जब लाभ हासिल करना मूल अधिकार है और उसके लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी है तो फिर उसमें अपडेट कराने या डाटा सही कराने की सुविधा नागरिकों के पास होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि यह आधार तैयार करने वाली अथॉरिटी UIDAI का काम है कि वह लोगों को इसमें अपडेट कराने के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं दे। दरअसल देश के कई हिस्सों में आधार कार्ड नया बनवाने या फिर अपडेट कराने के लिए सेंटर दूर होने और वहां जाकर लंबी लाइनों में लगने की शिकायतें आई हैं।

दरअसल अदालत ने यह टिप्पणी एक 74 साल की विधवा महिला पी. पुष्पम की अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। तमिलनाडु के परमकुड़ी की रहने वाली पुष्पम की याचिका में कहा गया कि उनकी फैमिली पेंशन इसलिए अटकी हुई है क्योंकि आधार कार्डम में उसका नाम पुष्बम हो गया है और जन्मतिथि में खामियां हैं। अब वह उसमें करेक्शन चाहती हैं, लेकिन उसमें मुश्किलें आ रही हैं। पुष्पम के पति सैनिक थे और 21 साल तक सेवाएं दी थीं। उनका मई 2025 में निधन हो गया था। पति के निधन के बाद जब महिला ने पेंशन के लिए आवेदन किया तो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने प्रॉसेस करने से इनकार कर दिया।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
India News India News Today India News In Hindi अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।