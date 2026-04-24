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बाइक चलाने पर नहीं लगा सकते बैन, बंगाल चुनाव पर कोर्ट ने लगा दी चुनाव आयोग की क्लास

Apr 24, 2026 11:04 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम यह समझने में विफल रहे कि बंगाल में बाइक चलाने पर बैन क्यों लगाया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर अधिकारी बाइक चलाने पर बैन नहीं लगा सकते।

बाइक चलाने पर नहीं लगा सकते बैन, बंगाल चुनाव पर कोर्ट ने लगा दी चुनाव आयोग की क्लास

पश्चिम बंगाल में बाइक पर बैन लगाने वाले चुनाव आयोग के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट ने हटा दिया है। उसने क्लास लगाते हुए कहा कि आयोग चुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के नाम पर बाइक चलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकता है। आयोग ने 20 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि वोटिंग से दो दिन पहले से शाम छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक बाइक पर पूरी तरह से बैन रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या फिर पारिवारिक कार्यक्रमों में ही अनुमति दी गई थी। जस्टिस कृष्ण राव ने चुनाव आयोग के इस बैन को हटा दिया।

बार एंड बेंच के अनुसार, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम यह समझने में विफल रहे कि बाइक चलाने पर बैन क्यों लगाया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर अधिकारी बाइक चलाने पर बैन नहीं लगा सकते। कोर्ट ने कुछ पाबंदियों पर सहमति भी जताई। मतदान के दो दिन पहले से बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं दी गई। वोटिंग वाले दिन से 12 घंटे पहले बाइक पर पीछे सवारी करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। हालांकि, इसमें मेडिकल इमरजेंसी, स्कूली बच्चों को छोड़ने जाने आदि जैसे मामलों को अलग रखा गया है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग के बाइक रैली पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही, यह कहा कि आयोग आम लोगों को बाइक चलाने से नहीं रोक सकता है। सुनवाई के दौरान भारत के संविधान के सेक्शन 324(1) का हवाला दिया गया, जिसमें सुपरिंटेंडेंट पावर भारत के चुनाव आयोग को दी गई है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रेस्पोंडेंट यह बताने में नाकाम रहे कि किन हालात में और कानून के किन नियमों के तहत, रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने विवादित ऑर्डर में शर्तें लगाई हैं।

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बता दें कि आयोग ने वोटिंग से दो दिन पहले से लेकर वोटिंग के दिन तक, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जिसका विरोध हुआ था। हालांकि, यह आदेश देने के कुछ ही घंटों बाद, चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम को नागरिकों की आलोचना का सामना करने के बाद अपना फैसला बदल दिया। बंगाल के सीईओ ने दावा किया कि यह रोक गुंडों और बदमाशों की आवाजाही पर लगाम लगाने के लिए थी, न कि आम जनता के लिए। आयोग के आदेश के मुताबिक, शहर में मोटरसाइकिल रैलियों पर रोक रहेगी। 27 अप्रैल से, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाइक और बाइक रैलियों पर पाबंदी लागू रहेगी।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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