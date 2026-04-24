बाइक चलाने पर नहीं लगा सकते बैन, बंगाल चुनाव पर कोर्ट ने लगा दी चुनाव आयोग की क्लास
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम यह समझने में विफल रहे कि बंगाल में बाइक चलाने पर बैन क्यों लगाया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर अधिकारी बाइक चलाने पर बैन नहीं लगा सकते।
पश्चिम बंगाल में बाइक पर बैन लगाने वाले चुनाव आयोग के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट ने हटा दिया है। उसने क्लास लगाते हुए कहा कि आयोग चुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के नाम पर बाइक चलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकता है। आयोग ने 20 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि वोटिंग से दो दिन पहले से शाम छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक बाइक पर पूरी तरह से बैन रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या फिर पारिवारिक कार्यक्रमों में ही अनुमति दी गई थी। जस्टिस कृष्ण राव ने चुनाव आयोग के इस बैन को हटा दिया।
बार एंड बेंच के अनुसार, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम यह समझने में विफल रहे कि बाइक चलाने पर बैन क्यों लगाया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर अधिकारी बाइक चलाने पर बैन नहीं लगा सकते। कोर्ट ने कुछ पाबंदियों पर सहमति भी जताई। मतदान के दो दिन पहले से बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं दी गई। वोटिंग वाले दिन से 12 घंटे पहले बाइक पर पीछे सवारी करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। हालांकि, इसमें मेडिकल इमरजेंसी, स्कूली बच्चों को छोड़ने जाने आदि जैसे मामलों को अलग रखा गया है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग के बाइक रैली पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही, यह कहा कि आयोग आम लोगों को बाइक चलाने से नहीं रोक सकता है। सुनवाई के दौरान भारत के संविधान के सेक्शन 324(1) का हवाला दिया गया, जिसमें सुपरिंटेंडेंट पावर भारत के चुनाव आयोग को दी गई है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रेस्पोंडेंट यह बताने में नाकाम रहे कि किन हालात में और कानून के किन नियमों के तहत, रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने विवादित ऑर्डर में शर्तें लगाई हैं।
बता दें कि आयोग ने वोटिंग से दो दिन पहले से लेकर वोटिंग के दिन तक, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जिसका विरोध हुआ था। हालांकि, यह आदेश देने के कुछ ही घंटों बाद, चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम को नागरिकों की आलोचना का सामना करने के बाद अपना फैसला बदल दिया। बंगाल के सीईओ ने दावा किया कि यह रोक गुंडों और बदमाशों की आवाजाही पर लगाम लगाने के लिए थी, न कि आम जनता के लिए। आयोग के आदेश के मुताबिक, शहर में मोटरसाइकिल रैलियों पर रोक रहेगी। 27 अप्रैल से, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाइक और बाइक रैलियों पर पाबंदी लागू रहेगी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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