मुंबई में हाई अलर्ट, लश्कर-ए-जिहादी नाम के संगठन ने दी 34 बम लगाने की धमकी

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर फिर खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि शहर में 34 'मानव बम' लगाए जाने की धमकी दी है। इसके चलते पूरी मुंबई हाई अलर्ट पर है। 1993 के धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 12:56 PM
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर फिर खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि शहर में 34 'मानव बम' लगाए जाने की धमकी दी है। इसके चलते पूरी मुंबई हाई अलर्ट पर है। खबर है कि लश्कर-ए-जिहादी नाम के संगठन के नाम से धमकी दी गई है। इससे पहले 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, कॉल करने वाले ने दावा किया है कि 34 वाहनों में धमाके के लिए 34 मानव बम लगाए गए हैं, जिनके पास 400 किले RDX मौजूद है। धमकी दी गई है कि धमाकों से 'पूरा शहर हिल जाएगा।' मुंबई पुलिस ने कहा है कि यह धमकी अनंत चतुर्दशी से पहले आई है, जिसके चलते सुरक्षा को और मुस्तैद कर दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि धमकी में दावा किया गया है कि 34 कारों में सवार मानव बमों का इस्तेमाल 400 किलो आरडीएक्स में विस्फोट के लिए किया जाएगा, जिससे एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है।

सोमवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में 43 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गहन जांच के बाद यह धमकी झूठी निकली थी।

राजकीय रेलवे पुलिस ने बताया कि आरोपी रूपेश मधुकर रणपिसे ने रविवार शाम करीब चार बजे पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर बताया कि उसने कलवा रेलवे स्टेशन पर बम रखा है।

जीआरपी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को इसके बारे में सूचित किया गया और बम निरोधक दस्ते तथा रेलवे सुरक्षाबल के श्वान दस्ते ने गहन तलाशी ली। आरोपी ने पुलिस को फोन पर बताया था कि वह बम के साथ कलवा रेलवे स्टेशन पर है और परिसर को उड़ा देगा।

