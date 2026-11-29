परिसीमन बिल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड में सत्ता संभालने वाली हेमंत सोरेन की पार्टी भी इंडिया ब्लॉक से अलग रुख अपनाकर इस बिल को समर्थन दे सकती है।

परिसीमन बिल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगने की आशंका बढ़ गई है। इंडिया ब्लॉक के प्रमुख साथी और झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में बैठी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बिल का समर्थन कर सकती है। एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक इंडिया ब्लॉक इस बिल के विरोध में है। लेकिन अभी तक जेएमएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी की तरफ से शनिवार को कहा गया था कि प्रस्तावित विधेयक का झारखंड के ऊपर क्या असर होगा। इसको देखते हुए पार्टी अपना रुख तय करेगी। हालांकि, सूत्रों की मानें तो पार्टी की तरफ से इस बिल के समर्थन करने की संभावना ज्यादा है। अगर ऐसा होता है, तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा।

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सदस्य है। पार्टी के पास कुल मिलाकर 6 सांसद हैं। इनमें तीन लोकसभा में हैं, जबकि तीन राज्य सभा में है। परिसीमन बिल के मुद्दे पर जहां एक-एक वोट कीमती है। यह छह वोट अहम साबित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, परिसीमन बिल के मुद्दे पर उबाल मार रही भारतीय राजनीति के हालात को समझते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद पार्टी की तरफ से कहा गया कि वह यह देखना चाहती है कि क्या प्रस्तावित बदलाव राज्य के हितों की रक्षा करेंगे, खासकर संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के मामले में।

शुक्रवार रात को मिली प्रस्ताव की कॉपी जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने बताया कि पार्टी की तरफ से सांसदों को फैसला लेने से पहले इस प्रस्ताव पर ध्यान देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, "हमें शुक्रवार रात विधेयकों की कॉपियां मिलीं। मुख्यमंत्री ने पार्टी के सभी सांसदों से कहा है कि वे इन विधेयकों का ठीक से अध्ययन करें और देखें कि क्या ये झारखंड के हित में हैं या नहीं। मुख्यमंत्री विशेषज्ञों की राय भी लेंगे। अध्ययन के बाद, एक-दो दिनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।"