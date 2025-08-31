Heavy rain in Chennai red alert in Manali after cloudburst know latest IMD update चेन्नई में भारी बारिश, बादल फटने के बाद मनाली में रेड अलर्ट; IMD की चेतावनी से हड़कंप, India News in Hindi - Hindustan
चेन्नई में भारी बारिश, बादल फटने के बाद मनाली में रेड अलर्ट; IMD की चेतावनी से हड़कंप

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नईSun, 31 Aug 2025 01:50 PM
चेन्नई में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार देर रात चेन्नई में भारी बारिश हुई, और मनाली क्षेत्र व इसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की खबर है। 31 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तक के वर्षा आंकड़ों के अनुसार, शनिवार रात 10:00 बजे से मध्यरात्रि तक चेन्नई में विशेष रूप से भारी बारिश दर्ज की गई। IMD के मुताबिक, सबसे अधिक 27 सेमी बारिश जोन 2, मनाली (डिवीजन 19) में, 26 सेमी न्यू मनाली टाउन में, और 23 सेमी जोन 1, विमको नगर में दर्ज की गई।

रेड अलर्ट जारी

IMD ने मनाली और विमको नगर क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शनिवार को चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और केवल अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।

बादल फटने की खबर

IMD के अनुसार, शनिवार देर रात मनाली क्षेत्र में बादल फटने की सूचना मिली। अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में छह बार 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हुई, जो IMD और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के बादल फटने के मानदंडों को पूरा करती है। रात 10 बजे से 11 बजे तक मनाली (डिवीजन 19) में 106.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे पुष्टि होती है कि मनाली और आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना हुई। हालांकि अभी तक कहीं से हताहत की खबर नहीं है।

