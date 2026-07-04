मुंबई में ‘जल-जला’, 12 घंटे में ऐसे बरसे बदरा कि हर तरफ पानी-पानी; रविवार को भी राहत नहीं

मुंबई में पिछले 12 घंटे में जबर्दस्त बारिश हुई है। इसके चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में ‘जल-जला’ आ गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 घंटों में यहां पर करीब 200 मिमी बारिश हुई है।

मुंबई में पिछले 12 घंटे में जबर्दस्त बारिश हुई है। इसके चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में ‘जल-जला’ आ गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 घंटों में यहां पर करीब 200 मिमी बारिश हुई है। इसके चलते विभिन्न इलाकों में पानी लग गया है। सड़कों पर जैसे नदी बहर रही है। वहीं, सड़क और रेलमार्ग यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार होती बरसात के चलते, मुंबई के साथ-साथ ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और पुणे में भी स्थिति विकराल है। पुणे में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। वहीं, पानी भरे इलाकों में सड़कें बंद कर दी गई हैं, जबकि बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी यहां पर भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को भी जोरदार बरसात का अलर्ट जारी किया है।

दोपहर बाद स्कूल-कॉलेज बंद

बारिश का आलम ऐसा है कि मुंबई नगर निगम को शनिवार दोपहर के बाद स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर भरने के चलते रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। खासतौर पर नालासोपारा और विरार स्टेशन के बीच पश्चिमी रेल लाइन की सेवाओं पर असर पड़ा है। रेल प्रशाासन का कहना है कि इस रूट पर ट्रेनें अपने तय समय से 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं है। वहीं, मेन और हार्बर लाइंस पर भी बरसात का असर पड़ा है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस की अपील

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आम लोगों ने अपील की है। उन्होंने मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और पुणे-नाशिक क्षेत्र के लोगों को कड़ाई के साथ अधिकारियों की बात मानने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि भारी बारिश और तूफान को देखते हुए छह जुलाई तक अनावश्यक यात्रा पर न जाएं। बीएमसी के मुताबिक, शहर के पूर्वी उपनगर में सुबह आठ से रात आठ बजे के बीच 186 एमएम की औसत बारिश दर्ज हुई है। वहीं, पश्चिमी उपनगरीय इलाके में 168 एमएम और शहर में यह आंकड़ा 129 एमएम का है। विखरोली पश्चिम में 12 घंटों में 260 मिमी बारिश हुई है। यह शहर में सबसे ज्यादा है। पोवाई, भांडुप, मलाड, कांदिवली, जोगेश्वरी और अंधेरी में भी 210 मिमी से ज्यादा बरसात हुई है।

पेड़ गिरने की 64 घटनाएं

नगर निगम के मुताबिक पूरे शहर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं हुईं हैं। इसमें 18 पूर्वी उपनगर और 36 पश्चिमी उपनगर में हुईं। हालांकि इन घटनाओं में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। इसके अलावा घर या दीवार गिरने की भी आठ घटनाएं हुई हैं। बायकुला के बानेवाड़ी में एक दोमंजिला गिरा है, जिसमें दो पुरुष और एक महिला घायल हो गई। उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की स्थिति सामान्य है। वहीं, भांडुप के सोनापुर इलाके में सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया। इसके चलते एक वाहन भी गड्ढे में गिर गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। बीएमसी ने बताया कि 10 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में हालात पर नियंत्रण करने के लिए तैनात किया गया है।

डायवर्ट की गईं फ्लाइट्स

मुंबई जाने वाली पांच उड़ानों को खराब मौसम, भारी बारिश और कम दृश्यता के कारण शनिवार को आस-पास के हवाई अड्डों पर भेजा गया। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई के एक सूत्र ने यह जानकारी दी। इनमें इंडिगो के तीन और एअर इंडिया के दो विमान शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा 17 अन्य उड़ानों के पायलट ने भी अपने विमानों का मार्ग परिवर्तित किया। सूत्रों के मुताबिक, मार्ग परिवर्तन कर अन्य हवाईअड्डों पर भेजी गई पांच उड़ानों में से चार बाद में अपने मूल गंतव्य, मुंबई लौट आईं।

सूत्रों के अनुसार, तीन उड़ानों में से दो - इंडिगो की उड़ान 6ई 594 (रायपुर-मुंबई), 6ई 6544 (वाराणसी-मुंबई) और 6ई 6283 (बेंगलुरु-मुंबई) - को सूरत हवाईअड्डा भेजा गया, जबकि एक को अहमदाबाद भेजा गया। इसी तरह, एअर इंडिया की उड़ानें एआई 2963 (दिल्ली-मुंबई) और एआई472 (चंडीगढ़-मुंबई) को क्रमशः सूरत, और गोवा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा भेजा गया। शनिवार को मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में 12 घंटों में लगभग 200 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कें धंस गईं, कई पेड़ गिर गए और मकानों को भी नुकसान पहुंचा तथा सड़क व रेल यातायात बाधित हो गया।

पड़ोसी जिलों में भी आफत

मुंबई के दो पड़ोसी जिलों, ठाणे और पालघर में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जलभराव हो गया और पेड़ गिरने की कई घटनाएं सामने आईं। इस वजह से आम जनजीवन और यातायात भी प्रभावित हुआ है। ठाणे शहर में सुबह साढ़े आठ बजे से अपराह्न एक बज कर 30 मिनट के बीच 65.79 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड गई, जिससे इस मौसम में अब तक कुल 829.84 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पालघर जिले में इसी अवधि के दौरान 97.70 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे यहां इस मौसम में अब तक कुल 643.10 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठाणे जिले में कल्याण, भिवंडी, नवी मुंबई और बदलापुर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया।