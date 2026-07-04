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मुंबई में ‘जल-जला’, 12 घंटे में ऐसे बरसे बदरा कि हर तरफ पानी-पानी; रविवार को भी राहत नहीं

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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मुंबई में पिछले 12 घंटे में जबर्दस्त बारिश हुई है। इसके चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में ‘जल-जला’ आ गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 घंटों में यहां पर करीब 200 मिमी बारिश हुई है।

मुंबई में ‘जल-जला’, 12 घंटे में ऐसे बरसे बदरा कि हर तरफ पानी-पानी; रविवार को भी राहत नहीं

मुंबई में पिछले 12 घंटे में जबर्दस्त बारिश हुई है। इसके चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में ‘जल-जला’ आ गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 घंटों में यहां पर करीब 200 मिमी बारिश हुई है। इसके चलते विभिन्न इलाकों में पानी लग गया है। सड़कों पर जैसे नदी बहर रही है। वहीं, सड़क और रेलमार्ग यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार होती बरसात के चलते, मुंबई के साथ-साथ ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और पुणे में भी स्थिति विकराल है। पुणे में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। वहीं, पानी भरे इलाकों में सड़कें बंद कर दी गई हैं, जबकि बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी यहां पर भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को भी जोरदार बरसात का अलर्ट जारी किया है।

दोपहर बाद स्कूल-कॉलेज बंद
बारिश का आलम ऐसा है कि मुंबई नगर निगम को शनिवार दोपहर के बाद स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर भरने के चलते रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। खासतौर पर नालासोपारा और विरार स्टेशन के बीच पश्चिमी रेल लाइन की सेवाओं पर असर पड़ा है। रेल प्रशाासन का कहना है कि इस रूट पर ट्रेनें अपने तय समय से 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं है। वहीं, मेन और हार्बर लाइंस पर भी बरसात का असर पड़ा है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस की अपील
इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आम लोगों ने अपील की है। उन्होंने मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और पुणे-नाशिक क्षेत्र के लोगों को कड़ाई के साथ अधिकारियों की बात मानने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि भारी बारिश और तूफान को देखते हुए छह जुलाई तक अनावश्यक यात्रा पर न जाएं। बीएमसी के मुताबिक, शहर के पूर्वी उपनगर में सुबह आठ से रात आठ बजे के बीच 186 एमएम की औसत बारिश दर्ज हुई है। वहीं, पश्चिमी उपनगरीय इलाके में 168 एमएम और शहर में यह आंकड़ा 129 एमएम का है। विखरोली पश्चिम में 12 घंटों में 260 मिमी बारिश हुई है। यह शहर में सबसे ज्यादा है। पोवाई, भांडुप, मलाड, कांदिवली, जोगेश्वरी और अंधेरी में भी 210 मिमी से ज्यादा बरसात हुई है।

पेड़ गिरने की 64 घटनाएं
नगर निगम के मुताबिक पूरे शहर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं हुईं हैं। इसमें 18 पूर्वी उपनगर और 36 पश्चिमी उपनगर में हुईं। हालांकि इन घटनाओं में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। इसके अलावा घर या दीवार गिरने की भी आठ घटनाएं हुई हैं। बायकुला के बानेवाड़ी में एक दोमंजिला गिरा है, जिसमें दो पुरुष और एक महिला घायल हो गई। उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की स्थिति सामान्य है। वहीं, भांडुप के सोनापुर इलाके में सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया। इसके चलते एक वाहन भी गड्ढे में गिर गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। बीएमसी ने बताया कि 10 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में हालात पर नियंत्रण करने के लिए तैनात किया गया है।

डायवर्ट की गईं फ्लाइट्स
मुंबई जाने वाली पांच उड़ानों को खराब मौसम, भारी बारिश और कम दृश्यता के कारण शनिवार को आस-पास के हवाई अड्डों पर भेजा गया। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई के एक सूत्र ने यह जानकारी दी। इनमें इंडिगो के तीन और एअर इंडिया के दो विमान शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा 17 अन्य उड़ानों के पायलट ने भी अपने विमानों का मार्ग परिवर्तित किया। सूत्रों के मुताबिक, मार्ग परिवर्तन कर अन्य हवाईअड्डों पर भेजी गई पांच उड़ानों में से चार बाद में अपने मूल गंतव्य, मुंबई लौट आईं।

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सूत्रों के अनुसार, तीन उड़ानों में से दो - इंडिगो की उड़ान 6ई 594 (रायपुर-मुंबई), 6ई 6544 (वाराणसी-मुंबई) और 6ई 6283 (बेंगलुरु-मुंबई) - को सूरत हवाईअड्डा भेजा गया, जबकि एक को अहमदाबाद भेजा गया। इसी तरह, एअर इंडिया की उड़ानें एआई 2963 (दिल्ली-मुंबई) और एआई472 (चंडीगढ़-मुंबई) को क्रमशः सूरत, और गोवा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा भेजा गया। शनिवार को मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में 12 घंटों में लगभग 200 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कें धंस गईं, कई पेड़ गिर गए और मकानों को भी नुकसान पहुंचा तथा सड़क व रेल यातायात बाधित हो गया।

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पड़ोसी जिलों में भी आफत
मुंबई के दो पड़ोसी जिलों, ठाणे और पालघर में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जलभराव हो गया और पेड़ गिरने की कई घटनाएं सामने आईं। इस वजह से आम जनजीवन और यातायात भी प्रभावित हुआ है। ठाणे शहर में सुबह साढ़े आठ बजे से अपराह्न एक बज कर 30 मिनट के बीच 65.79 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड गई, जिससे इस मौसम में अब तक कुल 829.84 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पालघर जिले में इसी अवधि के दौरान 97.70 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे यहां इस मौसम में अब तक कुल 643.10 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठाणे जिले में कल्याण, भिवंडी, नवी मुंबई और बदलापुर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया।

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कलवा में एक पेड़ गिरने से दो मोटर वाहन चालक घायल हो गए, जबकि नवी मुंबई के वाशी में पेड़ गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। पालघर जिले के वसई में बाढ़ प्रभावित घरों से फंसे हुए निवासियों को बाहर निकालने के लिए आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय किया गया। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यातायात बाधित होने की सूचना मिली। पालघर-बोईसर मार्ग को कोलगाव पुल पर बाढ़ के कारण बंद कर दिया गया और मनोर वाघोबा घाट के पास राजमार्ग एक पेड़ उखड़ने से अवरुद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त, सफाले-तांदुलवाडी मार्ग, गोवड़े-रायपाडा मार्ग और शिल तथा देहरजे गांव को जोड़ने वाले पुल सहित कई आंतरिक मार्ग भारी जलभराव और नदियों के उफान पर होने के कारण बंद कर दिए गए।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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