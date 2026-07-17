परिसीमन बिल पर संसद में फिर होगा घमासान, कांग्रेस ने बता दिया अपना प्लान; क्या है मांग

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के सांसदों ने बैठक की और रणनीति तैयार की। पार्टी का कहना है कि अगर परिसीमन बिल दोबारा लाने की कोशिश की जाती है, तो इसका विरोध किया जाएगा।

20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि सरकार सत्र के दौरान परिसीमन विधेयक फिर से पेश करती है, तो पार्टी इसका विरोध करेगी। पार्टी ने सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अपने मुद्दे भी साफ कर दिए हैं। मॉनसून सत्र में पार्टी की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक हुई। इसमें विपक्षी एकता, सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले विधेयकों और संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई।

क्या हुई चर्चा बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि पार्टी ने उन विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की है, जो सरकार की तरफ से सत्र के दौरान पेश हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर एजेंडा नहीं मिला है, उम्मीद है कि सरकार 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक में इसकी जानकारी देगी।

जयराम ने कहा कि ऐसी चर्चा है गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे भाजपा 17 अप्रैल को दो तिहाई बहुमत न होने से पारित नहीं करा पाई थी। जयराम ने कहा, कांग्रेस इस बिल का विरोध करेगी। साथ विपक्षी एकता बरकरार रखने की भी कोशिश करेगी।

जयराम ने कहा, सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू कर 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहती है, तो कांग्रेस इसका समर्थन करने को तैयार है, पर महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की कोशिश मंजूर नहीं होगी।

PM मोदी को लिखा पत्र उधर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि महिला आरक्षण व परिसीमन से संबंधित बिल को लेकर सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।