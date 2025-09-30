Heart is filled with pain Actor Vijay statement on Karur Stampede केवल दर्द...करूर भगदड़ पर आया एक्टर विजय का वीडियो, 41 मौतों पर क्या कहा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHeart is filled with pain Actor Vijay statement on Karur Stampede

केवल दर्द...करूर भगदड़ पर आया एक्टर विजय का वीडियो, 41 मौतों पर क्या कहा

करूर में हुई भगदड़ पर अभिनेता से नेता बने टीवीके चीफ विजय ने वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो बयान में विजय ने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। विजय ने कहा है कि इस हादसे वह बहुत ज्यादा दुखी हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नईTue, 30 Sep 2025 05:01 PM
share Share
Follow Us on
केवल दर्द...करूर भगदड़ पर आया एक्टर विजय का वीडियो, 41 मौतों पर क्या कहा

करूर में हुई भगदड़ पर अभिनेता से नेता बने टीवीके चीफ विजय ने वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो बयान में विजय ने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। विजय ने कहा है कि इस हादसे वह बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसे दर्दनाक हालात का सामना नहीं किया है। मेरे दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ है और सिर्फ तकलीफ है। पांच मिनट लंबे वीडियो में विजय ने कहा कि वह हादसे में घायलों के तेजी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना
वीडियो में विजय कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति मेरी हार्दिक सहानुभूति है। मैं जानता हूं कि लोगों को नुकसान हुआ है, कोई भी शब्द उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं, उनके तेजी से ठीक होने की कामना करता हूं। साथ ही अभिनेता ने कहा कि मैं बहुत जल्द ही इस हादसे से प्रभावित सभी लोगों से मुलाकात करूंगा।

टीवीके चीफ ने आगे स्पष्ट किया कि हादसे के बाद घटनास्थल से वह क्यों चले गए थे। विजय का कहना है कि वह नहीं चाहते थे कि उनकी मौजूदगी से वहां पर हालात और ज्यादा बिगड़ें। उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ, वह कभी नहीं होना चाहिए था। विजय ने कहा कि मैं भी एक इंसान हूं। जब करूर की रैली में इतना बड़ा हादसा हुआ तो आखिर मैं कैसे लोगों को छोड़कर जा सकता था? लेकिन मुझे जाना पड़ा। क्योंकि मेरे वहां रहने से वहां पर और ज्यादा अफरा-तफरी हो सकती थी।

जल्द सामने आएगा सच
अभिनेता-नेता ने आगे कहा कि घटना के संबंध में सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हम अपने अभियान के लिए कम से कम पांच जिलों में गए थे, और उनमें से किसी भी जगह ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यह सिर्फ करूर में ही हुआ। यह कैसे हुआ? जनता सच्चाई जानती है, वे सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी सच जल्द ही सामने आ जाएंगे।

टीवीके चीफ ने तीन पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर भी बात की और कहा कि पार्टी ने अधिकारियों द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया था। उन्होंने कहा कि हम अपने निर्धारित स्थान पर गए और अपने कार्यक्रम के अनुसार बोले। इसके अलावा, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी, हमारे कुछ पार्टी नेताओं और सदस्यों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर हमारे दोस्तों और समर्थकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

tamilnadu stampede Tamilnadu
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।