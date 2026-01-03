Hindustan Hindi News
सऊदी अरब जा रहे हैं? दवाओं का क्लियरेंस नहीं लिया तो लैंड करते ही लग सकती है हथकड़ी

संक्षेप:

सऊदी अरब ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि उनके यहां आने वाले लोगों को दवाइयों का क्लियरेंस लेना होगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जहां क्लियरेंस ली जा सकती है।

Jan 03, 2026 12:46 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप सऊदी अरब की यात्रा करना चाहते हैं तो एक बात जान लेनी बेहद जरूरी है। सऊदी अरब की सरकार ने भारत के साथ अन्य देशों से आने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर लोग अपने साथ दवाइयां लेकर आना चाहते हैं तो इसकी अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सऊदी अरब के कानून का सामना करना पड़ेगा।

संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब स्थित मादक स्वापक नियंत्रण महानिदेशालय, भारत कार्यालय ने उसे औपचारिक रूप से सूचित किया है कि कुछ दवाएं जो भारत या अन्य देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं, वे सऊदी अरब में प्रतिबंधित या पाबंदियों के अधीन हो सकती हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने कहा, ‘यह भी सूचित किया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में दवाएं ले जाने पर भी नियामक कार्रवाई हो सकती है।’

कहां से मिलेगा क्लियरेंस

सऊदी अरब जनरल डायरेक्ट्रेट ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल के इंडिया ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि दवाओं की क्लियरेंस के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म https://cds.sfda.gov.sa के जरिे दवाओं का क्लियरेंस लिया जा सकता है।

एडवाइजरी के मुताबिक किसी को यात्रा से पहले अनुमति लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस पोर्टल के माध्मय से जमा करना होगा। इसके अलावा लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ही वे ऐसी दवाओं की लिस्ट देख लें जो कि सऊदी अरब में प्रतिबंधित हैं। कई ऐसी भी दवाएं हैं जो कि सऊदी अरब में उपलब्ध हो सकती हैं और उन्हें ले जाना अगर जरूरी ना हो तो वहीं जाकर खरीदी जा सकती हैं।

