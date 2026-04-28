हिंदुओं को मारना चाहता था जुबैर, गार्ड्स पर हुए हमले पर CM फडणवीस का बड़ा बयान; कलमा ना पढ़ने पर किया था अटैक

जानकारी के मुताबिक शख्स ने पीड़ितों से कलमा पढ़ने की बात कही, फिर मना करने पर चाकू से गोद दिया। हमले में दोनों गार्ड्स बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। इस मामले में अब सीएम का बयान सामने आया है।

Mira Road Attack: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा रोड में दो सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमले से पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जुबैर अंसारी ने दोनों से कलमा पढ़ने को कहा और जब उन दोनों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अब बयान सामने आया है।उन्होंने दो टूक कहा कि यह घटना 'सेल्फ-रेडिकलाइजेशन' का मामला लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि शख्स का निशाना हिंदू थे।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, फडणवीस ने एक बयान में कहा, “यह सेल्फ-रेडिकलाइजेशन का मामला है क्योंकि आरोपी के घर से कुछ किताबें और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई हैं। वह अमेरिका में रहता था और हाल ही में भारत लौटा था। शुरुआती जांच से पता चला है कि जुबैर एक कट्टरपंथी बन गया था और जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों को मारना चाहता था। इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया।”

NIA करेगी जांच मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कई एजेंसियां ​​इस मामले की जांच कर रही हैं, और यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल था। उन्होंने कहा, “इस मामले की जांच फिलहाल एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA कर रही हैं, और राज्य सरकार इन एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। जांच का दायरा सिर्फ आरोपियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके नेटवर्क का भी पता लगाया जाएगा। किसी भी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी।”

क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे मीरा रोड ईस्ट में हुई। यहां दोनों गार्ड, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन, एक निर्माणाधीन इमारत में ड्यूटी पर थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी जुबैर अंसारी तब उस इलाके में ही था। जुबैर ने जब उन्हें देखा तो उनसे उनके नाम और धर्म के बारे में पूछने लगा। फिर आरोपी ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। जब गार्ड ने मना कर दिया तब उसने कथित तौर पर एक चाकू निकाला और उन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों गार्ड्स को गंभीर चोटें आई हैं और इलाज जारी है।