पीएम मोदी के तारीफ करते ही कांग्रेस को 'आंखें' दिखाने लगे सैम पित्रोदा, बोले- अगर उन्हें...

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद राहुल गांधी द्वारा किए गए फोन टैपिंग के दावे का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके द्वारा पीएम को दीवाली की बधाई देने पर कांग्रेस को परेशानी है, तो वह कांग्रेस की समस्या है।

राहुल गांधी के करीबी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और पार्टी के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। पीएम मोदी को अपना गुजराती दोस्त बताने वाले पित्रोदा ने अब इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्हें दीवाली की शुभकामनाएं दी थीं। यह एक शिष्टाचार है। इतना ही नहीं कांग्रेस की तरफ से उठती आवाजों पर भी पित्रोदा ने जवाब देते हुए कहा कि अगर इस बात से कांग्रेस को कोई दिक्कत है, तो वह उनकी समस्या है।

न्यूज 18 से बात करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। इसलिए उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। वे भी गुजराती हैं। यही एक शिष्टाचार हैं। अगर उन्हें (कांग्रेसियों को) इस बात से कोई समस्या है, तो यह कांग्रेस की दिक्कत है।” बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा दीवाली के समय से ही लगातार कांग्रेस की लीक से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने उनके इस इंटरव्यू को शेयर करते हुए उन्हें दीवाली की शुभकामनाएँ भी दी थीं। इस वाकये के बाद कांग्रेस की तरफ से भी सवाल किया गया था।

राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले तंज पर सैम पित्रोदा इस पूरे घटनाक्रम में नया अध्याय उस वक्त जुड़ा, जब राहुल गांधी द्वारा उठाए गए फोन टैपिंग के मुद्दे पर सैम पित्रोदा ने उनकी बात पर कटाक्ष किया। ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि पीएम मोदी फोन टैप नहीं करते हैं। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के आरोपों से दूरी बनाई। उन्होंने जोर देकर कहा, "पीएम ऐसा नहीं करते हैं। पीएम स्क्रू ड्राइवर लेकर कंप्यूटर पर नहीं बैठते।" हालांकि, इसके साथ ही सैम पित्रोदा ने इस बात पर भी जोर दिया कि फोन टैप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "मेरा फोन टैप किया जाता है, मेरे लैपटॉप पर अटैक किया होता है, बैंक अकाउंट सर्विलांस पर है। मैंने एक्सपर्ट्स से सलाह ली है और उन्होंने मेरे डिवाइस की जांच करके टैपिंग की चेतावनी भी दी है।"